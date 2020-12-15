Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay: Saray'a ulaşan kimi rakamlar Erdoğan'ın yüzde 40 aldığını gösteriyor

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, AKP'nin yüzde 50'lik barajı düşürmek istediğini iddia ederek, "Milletvekili seçimleri nasıl tek dereceli ise Cumhurbaşkanı da öyle olsun. En çok oyu alan kişi cumhurbaşkanı seçilsin! Bunun karşılığı olarak “Madem çok istiyorsunuz, alın parlamenter sistem” deyip, en azından İYİ Parti’ye selam vermeye yetecek bir adım da olabilir.

Ankara’da metrekareye dört kamuoyu araştırması düşüyor. Bunların hemen tümünde AKP artı MHP oyu yüzde 45’i geçmiyor. AKP açısından durum çatallı. Saray’a ulaşan kimi rakamlar AKP’nin yüzde 32, Erdoğan’ın ise yüzde 40 civarında oy aldığını gösteriyor.

Bu tabloda yüzde 1’in bile önemi var. O nedenle DEVA ve Gelecek Partisi’nin seçime girmesini engelleyecek bir “arayış” da söz konusu. Böylesi adımlar yakın geçmişte İYİ Parti için denenmiş, tutmamıştı." diye yazdı.

Cumhur İttifakı'nın zor bir sürece girdiğini belirten Mustafa Balbay, "Bütün bunların üstüne salgındaki hesapsızlık eklendi. Gerçek rakamlar, ne yazık ki son önlemlerin de işe yaramadığını gösteriyor.

Umut şu: Halkın değiştirme gücü! Önümüzdeki dönem bütün mesele, bu gücü kimin kullanacağı! Halk hazır..." ifadelerini kullandı.

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