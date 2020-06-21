Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay: Mustafa Necati'nin evine, onun yaptıklarına karşı çıkan bir kişinin adını verirken belli ki intikam aldıklarını düşünüyorlar

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay, Ankara'daki Mustafa Necati Evi'nin "Nuri Pakdil Edebiyat Müzesi" yapılmasını değerlendirdiği yazısında, "Dünyanın her ülkesinde, o devleti kuranlara, kuruluşunda payı olanlara ayrı bir yer verilir. Yaşadığı evler müzeleştirilir. Adları verilir. Şehrin rehberinde görülmesi gereken yerler listesinde yer alır.

Türkiye’de böylesi yerler ancak özel ilgi gösterilirse, haberleştirilirse korunuyor. AKP döneminde ise adeta bir intikam aracı olarak kullanılıyor. Kurtuluş Savaşı’nın örgütlenmesinden harf devrimine kadar Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş aşamalarının hemen hemen tümünde sorumluluk alan Mustafa Necati’nin Ankara’da Mithatpaşa Caddesi üzerindeki evine yapılan saygısızlık bunun son örneği." ifadelerini kullandı.

Mustafa Balbay, Mustafa Necati'nin evine, onu yaptıklarına karşı çıkan bir kişinin adının verilirken, intikam adına yapıldığını iddia ederek, "Mustafa Necati, Cumhuriyetin en inançlı devrimcisi olarak tarihteki yerini aldı. Kimse silemez...

Ancak... Nuri Pakdil dile gelse: "Eyy yaşamımda bana övgü düzenler, ödül verenler. Adımı yaşatmak için düşüncelerine karşı çıktığım bir kişinin evini mi buldunuz? Yaptığınız onca saraylar, dev binalar hep sizin için mi? Bana bir göz oda yok muydu? Beni başkasının evini çalmış gibi bir hale getirmeye ne hakkınız var?"

Ne diyeceksiniz? Dönün bu yoldan... Mustafa Necati’yi de rahat bırakın Nuri Pakdil’i de..." diye yazdı.