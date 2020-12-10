Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay: Kemal Bey'in kafasında, bir cumhurbaşkanıyla başbakan olarak çalışmak var

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, AKP'nin halka verecek bir şeyi gelmediğini ve gündemi ülke gerçekleri dışındaki konulardan oluşturmak için çabaladığını iddia ettiği yazısında, "AKP, döne döne şu sorunun yanıtını arıyor: Millet İttifakı’nı nasıl parçalarım?

Bu konuda başa dönmüş görünüyorlar. Yenilenen İstanbul seçimlerinden beri Millet İttifakı üzerine plan yapan AKP, önce CHP’nin içinden kriz üretmek istedi, olmadı!

HDP üzerinden CHP’nin üstüne gelmek istedi, olmadı! İYİ Parti ile CHP’nin arasını bozmak istedi, olmadı! Yİ Parti’nin içini karıştırmak istedi, olmadı!" diye yazdı.

TBMM'deki bütçe görüşmelerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığına adaylığına yönelik sözlerini değerlendiren Mustafa Balbay, "Kemal Bey, ittifakın paydaşlarıyla açık kapalı sürekli görüşüyor. Genel bir anlayış birliği oluşmuş durumda. Ortak aday çıkarmanın sonuçları yerel seçimlerde alındı.

Kemal Bey’in kafasında parlamenter sisteme geçişi sağlayacak bir cumhurbaşkanı ile başbakan olarak çalışmak var." ifadelerini kullandı.

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