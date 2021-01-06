Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay: Kadınların başı kesiliyor, tık yok ama konu kadının başının örtüsü olunca kızılca kıyamet!

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, 2020 yılında öldürülen kadınların sayısının 300'ü aştığını belirterek, "Kadın örgütlerinin iddiası o ki daha fazla. Kimi illerimizde cinayetler kayda “intihar” olarak geçiyor. AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu cinayetlerle ilgili söylediğine ilişkin arama motoruna başvurduk. İlk haber 29 Ağustos 2019’dan geldi. “Bence idam” demiş. Tek çözümü bu! Biraz derine bakınca Erdoğan’ın 2011’de, “Kadına şiddet abartılıyor” demeciyle 24 Kasım 2014’te, “Kadınla erkek eşit değil” sözü geliyor. Hakkını yemeyelim 7 gün önce Emine Erdoğan konuşmuş, “Her kadın cinayeti kalbimizde yara” demiş." diye yazdı.

Eski bakanlardan Fikri Sağlar'ın "türbanlı hâkim" örneğinin ülke gündemine oturduğuna işaret eden Balbay, "Yakın geçmişte türban sıcak bir sorundu, bugün sıcak bir çözüm. Toplum bu çözümle yaşamaya başladı. AKP hâlâ sorun halinde tutmak istiyor. Hatta kendi ayrımcılığını yaratmaya çalışıyor.

Kadınların başı kesiliyor, tık yok... Ama konu kadının başının örtüsü olunca kızılca kıyamet!" ifadelerini kullandı.

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