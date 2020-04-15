Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay: İktidar, muhalifleri terörist ilan ettiği için terör suçları kapsamına herkes girebiliyor

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay, AKP’nin, MHP’nin önerileri doğrultusunda hazırladığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla 90 bin hükümlünün serbest kalacağı yeni İnfaz Yasası'na ilişkin yazısında, "Hırsız, gaspçı, sahtekâr, çete kurucusu çıkacak. AKP-MHP’ye göre bu suçlar affedilirse toplum galeyana gelmez. Bunun yanında sağduyulu herkesin üzerinde birleştiği, uyuşturucu, cinayet, cinsel istismar, silahlı terör suçları kapsam dışında. Bu genel kabul gören bir bakış. Ancak iktidar, kendisine muhalefet eden herkesi terörist ilan ettiği için terör suçları kapsamına gazeteciler dahil hemen herkes girebiliyor. " ifadelerini kullandı.

Mustafa Balbay, infaz hâkimlerinin cezaevlerinin demir kapısındaki iktidar eleği olacağını da sözlerine ekledi.

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