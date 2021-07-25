Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay: Eyy Amerika, Afganistan'da seni benden daha iyi kimse temsil edemez, haddini bil!

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Taliban bu görüşmeleri Türkiye ile daha rahat yapması lazım, çünkü Türkiye'nin inancıyla alakalı ters bir yanı yok" açıklamasına gönderme yaptığı "Tayyiban" başlıklı yazısında, "Son zamanlarda, “Taliban’la ters bir yanımız yok” dedim diye ortalığı ayağa kaldırdılar. Ben milletimin en çok unutkanlığını seviyorum.

Hadi ben hatırlatayım: Yahuu benim bir yarım, Gulbettin Hikmetyar’ım! Onun dizinin dibinde az şey mi öğrendim. Hikmetyar’la Taliban temas halinde. Ben de hepsiyle temas halindeyim. Gelişmeleri en iyi okuyan şahsımdır. Bildiğimi okurum, hariçten gazel okurum, gerekenin canına okurum, meydan okurum.

İşte buradan sesleniyorum, meydan okuyorum: Eyy Amerika, Afganistan’da seni benden daha iyi kimse temsil edemez! Haddini bil!" diye yazdı.

"İşte memlekete Suriyelilerden sonra Afganları da getiriyoruz. Günlüğü 25-30 liraya çalışıyorlar. Ayda bin lira bile değil. Böylece benim asgari ücretli seçmenim yani yurttaşım ne diyor:

“Halime şükredeyim...” İşte biz bu duygunun oluşması için az mı uğraşıyoruz?" diyen Balbay, "Devlet kurumları bana şu yüzden lazım: Diyelim ki çok kötü bir durum meydana geldi, bunu şahsım değil, devletin bir görevlisi açıklıyor. Milletim de “Devlet, reisimize ayak uyduramadığı için bunlar oluyor” diyor!" ifadelerini kullandı.