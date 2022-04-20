Cumhuriyet yazarı Mollaveisoğlu: Cumhur İttifakı ya tepkilere kayıtsız kalamadı ya da düştükleri hatayı anladı

Cumhuriyet yazarı Tuncay Mollaveisoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sığınmacılarla ilgili sözlerini hatırlatarak "Bugüne kadar söylediklerinin tam tersi iki açıklama… Cumhur İttifakı ya kamuoyunda yükselen tepkilere kayıtsız kalamadı ya da düştükleri hatayı anladılar… Hataları saklamak düzeltmekten daha yıkıcıdır… AKP’nin göçmen politikasının nereye evrileceğini izleyip göreceğiz. Toplumu ikna edemedikleri için tansiyon düşüren açıklamalar yaptıklarını düşünüyorum" dedi.

Mollaveisoğlu, yazısında AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın "FETÖ'cülerin, PKK'lıların ve Türkiye düşmanlarının göçmen meselesini istismar etme gayreti içinde olduğunu" savunmasını da hatırlattı ve "Oysa tam tersi bir durum söz konusu… 6 milyon Suriyeli, 2 milyona yakın Afgan, ülkemizin geleceği için bir milli güvenlik sorunudur. Bu bilimsel bir gerçektir ve bir an önce bu sorun insani duyarlılık içinde çözüme kavuşmalıdır. İktidar kafayı kuma gömerek bu felaketi görmezden gelemez" dedi.