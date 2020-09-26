Cumhuriyet yazarı Miyase İlknur: Meşhur savcımız işe başlar başlamaz dosyayı yeniden açmış, vallahi balayı yaramış!

Cumhuriyet gazetesi yazarı Miyase İlknur, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2014'te düzenlenen Kobani eylemleriyle ilgili başlattığı, eski HDP yöneticileri, milletvekili ve belediye başkanlarına yönelik operasyona ilişkin yazısında, "2014’te meydana gelen ve 50 yurttaşımızın ölümüne neden olan, kamuoyunda “Kobani olayları” olarak bilinen eylemle ilgili dört yıl önce dava açılmış, tutuklamalar yapılmış, tutuklular daha sonra serbest bırakılmış, hatta haksız tutuklu kalanlara AYM tarafından tazminat ödenmesine karar verilmişken balayından dönen meşhur savcımız işe başlar başlamaz bu dosyayı yeniden açmış. Vallahi balayı yaramış savcımıza." ifadelerini kullandı.

Miyase İlknur, operasyonla hükümetin bir taşla birkaç kuş vurduğuna işaret ederek, "Hem hükümeti zorda bırakan konular gündemden düşecek hem de Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin arasına HDP operasyonuyla nifak sokulacak." diye yazdı.

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