Cumhuriyet yazarı Mine Söğüt: Ortada kullanmayı hızla unuttuğumuz yasal haklar ve saçma sapan bir öğrenilmiş çaresizlik var

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Söğüt, tam kapanma sürecinde alkol yasağı uygulanacağı tartışmalarına ilişkin olarak kaleme aldığı yazısında 5 maymun* deneyine atıfta bulunarak, "Ortada ne tazyikli su var ne hortum de sırılsıklam maymun. Ortada sadece kullanmayı hızla unuttuğumuz yasal haklar ve saçma sapan bir öğrenilmiş çaresizlik var" dedi.

Söğüt, "Bugün hukuksuz bir şekilde yasaklanan, hiçbir mantıksal dayanağı olmayan bir düzenlemeyle durdurulan içki satışı yasağını istersek satıcısıyla, alıcısıyla hep birlikte delebiliriz. Bunu yaptığımızda verilecek cezalara yine hep birlikte, satıcısıyla, alıcısıyla itiraz edebiliriz. Bize destek verecek gönüllü bir hukuk ordusuyla hızla olumlu sonuçlar alabiliriz. Hatta bu yasakları kanuna aykırı bir şekilde koyan, uygulayan ve bizleri mağdur edenlere karşı tazminat hakkı bile kazanabiliriz. Ama tıpkı çalınan oylara, taraflı bir cumhurbaşkanına, ülkenin canına okuyan bir illegal yapılanmayla işbirliği yapanların hâlâ iktidarda olmasına, mahkemelerdeki hukuksuz yargılamalara, açık açık politik niyetlere alet edilen KHK’lere karşı bunların hiçbirini yapmadığımız gibi hayat tarzımıza yönelik bu sinsi saldırıya karşı da hiçbir şey yapmayacağız" dedi.

Söğüt, "Söylene söylene içki stoklayacağız, el altından satış yapan gözü kara esnafla birlikte yeraltına ineceğiz, evde kendi içkimizi yapmanın yollarını bulacağız. Ve dini hassasiyetlere hizmet eden buna benzer çeşitli yasakları hazmede hazmede, o muza neden uzanmadığımızı bilmez bir halde, bambaşka bir ülkenin inşasında istemeye istemeye bizzat rol oynayacağız" dedi.

*Bir grup maymun ile gerçekleştirildiği düşünülen deneyden, ilk kez C.K. Prahalad ve Gary Hamel’ın “Competing For The Future by Gary Hamel” isimli kitabında bahsedilir. Kaynak belirtilmediği için deneyin gerçekten yapılıp yapılmadığı şaibelidir. Ama öğrenilmiş çaresizliği tanımlamak için güçlü bir örnek olarak sık sık kullanılır.

