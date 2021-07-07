Cumhuriyet yazarı Mine Söğüt'ten 13 yaşındaki Merve Akpınar'a: O yükü omuzlarına iktidar yükledi ama biz de bunu engelleyemedik

Cumhuriyet yazarı Mine Söğüt, hentbola başlamak isterken çevresinin “sen kızsın şort giyemezsin” dediğini gözyaşlarıyla anlatan 13 yaşındaki Merve Akpınar'ın sözleriyle ilgili kaleme aldığı yazısında, "Bu iktidarın 20 yıl içinde bunca şeyi yerle bir etmesine ve yıktıklarının üzerine, böyle utanç verici bir düzen inşa etmesine biz izin verdik. O yükü omuzlarına iktidar yükledi ama biz de bunu engelleyemedik" dedi.

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Söğüt, 13 yaşındaki kız çocuğuna ithafen şunları yazdı:

"Merve, sen daha 13 yaşındasın ve doğduğun günden beri gerilemekte olan bir ülkede yaşamaktasın.

Tanıdığın iktidar, hayatını şekillendiren sistem, bildiğin lider ve senden beklenenler hep aşılması gereken engeller.

Sanki bu ülkede köydeki kız çocuklarının kaderleri 1923’ten sonra hiç değişmemiş gibi...

Sanki bu ülkede Anadolu’da doğup büyümüş kız çocukları daha önce sporcu olma, sanatçı olma, bilim insanı olma şansını hiç yakalamamış gibi...

Sanki bu ülkede bir zamanlar kız ve erkek öğrencilerin birlikte en iyi eğitimi aldıkları Köy Enstitüleri kurulmamış gibi...

Sanki bu ülkede bir zamanlar devletin sınavlarını kazanan çalışkan çocuklar kız erkek demeden en iyi okullarda en iyi eğitimleri alma fırsatına hiç kavuşmamış gibi...

Sanki... Sanki bu ülkede devlet okulları hep imam hatip okuluymuş gibi... Kızlar hiç şort giymemiş gibi... Kızlar hiç spor yapmamış gibi... Kızlar erkeklerle aynı yerde, aynı şartlarda hiç yaşamamış, çalışmamış, oynamamış, eğlenmemiş gibi...

Sanki bu ülke, kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği meselesinde şimdiye kadar bir dirhem bile yol almamış gibi...

Bu iktidarın 20 yıl içinde bunca şeyi yerle bir etmesine ve yıktıklarının üzerine, böyle utanç verici bir düzen inşa etmesine biz izin verdik.

O yükü omuzlarına iktidar yükledi ama biz de bunu engelleyemedik."

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