13 yaşındaki hentbolcu Merve Akpınar: Köyümdeki kız çocuklarının kaderini değiştireceğim

Şanlıurfalı 13 yaşındaki hentbolcu Merve Akpınar'ın verdiği röportaj gündem oldu. Şort giydiği için dışlandığını ancak hentbol oynamaya devam etme kararı alıp "Köyümdeki kız çocuklarının kaderini değiştireceğim" dediğini söyleyen Akpınar'a verdiği röportajın ardından destek mesajları yağdı.

Toprak sahaya çizdikleri çizgilerle öğretmenleri Bayram Kaplan öncülüğünde hentbol oynayan Şanlıurfa Konuklu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi 13 yaşındaki Merve Akpınar, Hentbol Federasyonu’nun davetlisi olarak Ankara’ya geldi. Yaşadığı zorlukları gözyaşlarına boğularak anlatan Merve Akpınar, "”İlk başladığımda sen kızsın, şort giyemezsin, erkeklerin yanında oynayamazsın diyerek beni dışladılar. Sonra ben de ‘hayır ben neden oynamayayım’ dedim. O zaman kendime bir söz verdim. ‘Köyümdeki kız çocuklarının kaderini değiştireceğim’ diye" dedi.

Verdiği röportaj sonrası sosyal medyadan Akpınar'a destek mesajları yağdı. Ünlü isimlerin de sosyal medya hesaplarından yaptığı destek açıklamaları sonrası Federasyon ve büyük kulüplerden Merve'yi destekleyecekleri mesajları geldi.

Hentbola başlamak için çok çalıştığını belirten Merve Akpınar, "Ben 5'inci sınıfta başlamak istedim ama diğerlerine göre daha güçsüzdüm, yetersizdim. O zamanlarda bir arkadaşımı çok kıskanıyordum, 'o yapıyorsa ben niye yapamayayım' diye düşünüyordum. 6'ncı sınıfta hırslandım ve çabalayarak bu yere kadar geldim. Bayram hoca da beni seçti, çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Sporu bırakmayı düşünmediğini söyleyen Akpınar, köyde kendisine tepki gösterenlerin artık olumlu yorumlar yaptığını dile getirdi.

"Bu kadar insanın duygu ve düşüncelerini paylaşacağına inanmazdım"

13 yaşındaki hentbolcu Merve Akpınar verdiği ilk röportajın ardından kendisine gelen destek mesajları üzerine verdiği ikinci röportajda da "Çok mutluyum biraz da heyecanlıyım tabii. Bu kadar insanın beni böyle takip edeceğini ve duygu düşüncelerini söyleyeceğine hiç inanmazdım. Onlara karşı çok heyecanlıyım, telefonla dahi konuşamıyorum" dedi.

Sanatçı Hadise'nin sosyal medya hesaplarından kendi videosunu paylaşmasına çok şaşırdığını dile getiren Merve Akpınar, sözlerini şöyle tamamladı :"Hadise'nin paylaşmasına ben çok şaşırdım. Onun gibi çok takipçisi olan bir insan beni paylaştı. Kitap okumayı çok seviyorum ve kitap okumayı hiç bırakmayacağım. Sporun derslere engel olduğunu düşünen bazı şahıslar var; ben onların ön yargılarını ilerleyen zamanlarda yıkacağım."