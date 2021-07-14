Cumhuriyet yazarı Mine Söğüt: Bu ülkenin devletini, geleceğini, umudunu çaldılar, o yüzden çalınan silahlar konusunda son derece fütursuzlar

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Söğüt, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in 'kayıt dışı silah dağıtımı' iddialarını değerlendirdiği yazısında, "Bu ülkede sınav soruları çalındı. O çalıntı sorularla kazandıkları okullara girenler, işlere başlayanlar, rütbeler alanlar normal koşullarda ulaşamayacakları mertebelere ulaştılar. Foyaları ortaya çıktı ama yaptıkları yanlarına kâr kaldı.

Bu ülkede oylar çalındı. O çalıntı oylarla asla seçim kazanamayacak insanlar iktidar oldular, üstüne üstlük bir de iktidarda uzun uzun kaldılar.

Bu ülkenin kasası çalındı, yolları, suları, madenleri, kamu malları, tarımı, tarihi, çalındı. Bu ülkenin demokrasisi çalındı, eğitimi çalındı, hukuku çalındı, ordusu bile çalındı...

Devletini çaldılar bu ülkenin... Geleceğini çaldılar, umudunu çaldılar. Hem de hepsini göz göre göre yaptılar ve kıyamet kopmadı. O yüzden bu çalınan silahlar konusunda da son derece fütursuzlar." ifadelerini kullandı.

Devletin silahlarını çalanların yakalandıklarında başlarına geleceklerden korkmadıklarına dikkat çeken Söğüt, "Bir destan olarak pazarlanan şaibeli 15 Temmuz’da aniden beliren silahlı insanların nereden çıktığını nasıl tahmin edebiliyorsak...

O günden bugüne daha da güçlenen paramiliter güçlerin ellerindeki silahlardan çıkacak mermilerin hangi karanlıklarda parlayacağını da tahmin edebiliriz." ifadelerini kullandı.

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