Cumhuriyet yazarı Kongar: İktidar umudunu Kılıçdaroğlu’nun yıpratılmasına bağlamış görünüyor

Cumhuriyet yazarı Emre Kongar, iktidarın umudunu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıpratılmasına bağladığını savundu.

Kongar, şu ifadeleri kullandı:

"İktidar, Millet İttifakı’nı, Demokrasi Cephesi’ni ve Kılıçdaroğlu’nu yıpratmak için şu yöntemleri kullanıyor:

1) Aşırı dinci ve aşırı milliyetçi eylem ve söylemlerle, ırk, milliyet, din ve mezhep kimliklerini, nefret söylemlerini pompalıyor.

2) Pompaladığı kimlik siyasetleri üzerinden sürekli olarak Atatürk’e ve Laikliğe saldırarak CHP’yi yeterince Atatürkçü ve laik olmamakla ya da tam tersine, “Jokoben” gibi, “Laikçi” gibi abuk sabuk sıfatlarla suçlayabileceği bir mindere çekmeye çalışıyor.

3) Altılı İttifak’ın bence fazla bile ayrıntılı olan bildirisini yok sayıyor. İttifak’ı sanki hiçbir şey yapmayacaklarmış, hiçbir hazırlıkları yokmuş gibi suçluyor.

4) Kılıçdaroğlu’nu yıpratmak için,

a) Yeterince sert ve kararlı olmadığını, beceriksiz olduğunu vurguluyor.

b) Sürekli olarak, başka isimleri gündeme getirerek Kılıçdaroğlu’nun adaylığını zayıflatmaya çalışıyor.

c) CHP ile öteki beş sağ kökenli parti arasındaki farklılıkları kaşıyor."

Kongar, "Kılıçdaroğlu yükselen trendin lideridir. Ne saldırı yapılırsa yapılsın, hepsi, kazanç hanesine kaydedilecektir. Erdoğan düşüş trendindeki liderdir. Ne yaparsa yapsın, hepsi zarar hanesine yazılacaktır" dedi.