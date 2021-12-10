Cumhuriyet yazarı Kongar, 3 anket paylaştı: Herkes iktidar değişikliğine hazır olsun!

Cumhuriyet yazarı Emre Kongar, Avrasya, Yöneylem Araştırma, Metropoll'ün son seçim anketlerini paylaşarak, "Cumhur İttifakı yani iktidar, muhalefetin gerisinde kalıyor. Herkes iktidar değişikliğine hazır olsun!" dedi.

Kongar'ın köşesinde paylaştığı anketler şöyle:

Avrasya:

CHP: yüzde 30.4, AKP: yüzde 27.6, İYİ Parti: yüzde 12.9, HDP: yüzde 11, MHP: yüzde 6.5, DEVA: yüzde 6, Gelecek: yüzde 2.5, SAADET: yüzde 1.3, Diğer: yüzde 1.7

Millet İttifakı: 51.1 - Cumhur İttifakı: 34.1

Yöneylem:

Kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtılmadan önce: Millet İttifakı: yüzde 40.2, Cumhur İttifakı: yüzde 32.5

Recep Tayyip Erdoğan’a önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde “asla oy vermem” diyenlerin oranı 59.6

Seçmenlerin yüzde 64.7’si muhalefetin Erdoğan karşısında seçimi kazanacağını düşündüğünü ifade etti.

Metropoll:

Kararsızlar, oransal olarak dağıtıldıktan sonra:

AKP: yüzde 34.3, CHP: yüzde 22.6, İYİ Parti: yüzde 14.9, HDP: yüzde 12.8, MHP: yüzde 6.6, DEVA: yüzde 2.9, Memleket: yüzde 2, SAADET: yüzde 1.5, Diğer: yüzde 2.5

Recep Tayyip Erdoğan’ın görevini yapış tarzını onaylayan: yüzde 39.3 (+0.4), onaylamayan: yüzde 54.5 (-1.7)

Millet İttifakı: 41.9, Cumhur İttifakı: 40.9