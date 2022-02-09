Cumhuriyet yazarı: Erdoğan’ın sanki yeniden seçilme hakkı varmış ve bu hak muhalefet tarafından gasp ediliyormuş algısı yaratılacak

Cumhuriyet yazarı Tuncay Mollaveisoğlu, iktidarın, "mağdur edebiyatı" yapacağını savunarak, "Erdoğan’ın sanki yeniden seçilme hakkı varmış ve bu hak muhalefet tarafından gasp ediliyormuş algısı yaratılacak" dedi.

Bahçeli'nin "Tayyip Erdoğan’ın tekrar aday olmasının önünde engel yoktur. Erdoğan’ın önünü kimse kesemez. Gerekirse yasal düzenlemeleri yaparız" sözleriyle "fitili ateşlediğini" ifade eden Mollaveisoğlu, "Aslında kendisi ile çelişti. Bahçeli, aynı konuşmasında hem Erdoğan’ın önünde hiçbir engel yoktur diyor hem de yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğunu söylüyor…" dedi.

Mollaveisoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Gerçek şu: Erdoğan seçim zamanında yapılırsa yeniden aday olamıyor. Dünyanın düz olduğu kadar kesin ve yoruma açık olmayan bir anayasa gerçeği… Erken seçimi Meclis’in istemesi halinde ise aday olabiliyor ve CHP lideri Kılıçdaroğlu da bunu söylüyor: 'Bir an önce erken seçime gidelim ve Erdoğan ile sandıkta hesaplaşalım…'

Yani Erdoğan tekrar aday olmak için, ya muhalefetin oyları ile erken seçim kararı alacak, ya da zamanında yapılacak bir seçimde anayasayı yok sayarak yeniden adaylığını açıklayacak…

Adaylık başvurularına Yüksek Seçim Kurulu karar veriyor… Oradan çıkacak kararı tahmin etmek zor değil… Ama görünen o ki zamanında seçim yapılması halinde AKP’nin mağdur edebiyatının konusu şimdiden belli…"

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TIKLAYIN - Bahçeli: Bizim adayımız Sayın Erdoğan'dır; tekrar aday olamayacağı iddiasının hiçbir temeli yoktur