Cumhuriyet yazarı Erdal Sağlam: "Sözü edilen rakamların aslında halktan çalınan paralar olduğunun" çok iyi anlatılması gerekiyor

Cumhuriyet gazetesi yazarı Erdal Sağlam, tüm toplumun devlet ve mafya ilişkilerinin iç içe geçtiği olayları dizi film tadında izlediğini belirterek, "Peker’in anlattıklarının çoğu politika ve iş dünyasıyla ilişkide olan kişiler için yeni değil. Ağızdan ağıza dolaşan söylentilere bakıldığında, son yıllardaki kirli işlerin küçük bir bölümü olabilir. Buradaki önemli nokta bu ilişkilerin bizzat içindeki kişilerden birinin bunları ifşa etmesi. Kontrollü bir ifşa olduğunu, ifşa eden kişinin toplumsal bir kaygı değil, kişisel bir dürtüyle harekete geçtiğini unutmamak gerekiyor.

Temel motivasyonu ne olursa olsun, bu kişinin anlattıklarının yararlı olduğu, çarpık ve kuraldışı ilişkilerin ortaya çıkmasına katkı sağladığı, bu arada “hamaset arkasına gizlenen kişisel menfaat oyunlarının” deşifre edilmesine yardımcı olduğu kesin. Bu ifşaların devam etmesi de önemli." diye yazdı.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in ifşalarından, devleti yönetenlerin bazı işlerini mafyaya yaptırdığını, kamu kurumlarının bu işlerin yapılmasında nasıl işin içine dahil edildiğinin göründüğüne işaret eden Sağlam, "Bu arada halkın bu dizi filmden çıkaracağı somut taleplerin oluşmasında gözden kaçırılmaması, sık sık anlatılması gereken unsurlardan biri de “Sözü edilen rakamların aslında halktan çalınan paralar olduğunun” çok iyi anlatılması gerekiyor. Sözü edilen paralar, “bir işadamının malına çökülüp diğerine verilirken aradan bir mafya lideri ya da politikacının komisyon alması” olarak yorumlanmamalı. Dönen bütün işler sonunda gelip halkın cebinden haksız yere alınan para anlamına geliyor. Sonu Hazine’ye yani halka çıkıyor." ifadelerini kullandı.

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