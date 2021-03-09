Cumhuriyet yazarı Erdal Sağlam: İnadına yapıldığı söylenen Kanal İstanbul projesinin iptal edilmesi bile piyasalarda coşku yaratacaktır

Cumhuriyet gazetesi yazarı Erdal Sağlam, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yeni ekonomi yönetimi atamalarıyla birlikte, ekonomi ve hukukta reformlar yapılacağını açıklamasının ekonomi çevrelerinde memnuniyet yarattığını belirterek, "Eski ekonomi bakanını ısrarla savunması, faiz söylemine devam etmesi, bu arada içeride polisiye tedbirlerin artırılıp milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasının gündeme getirilmesi ise iyimser havayı dağıttı. Geçen hafta açıklanan hukuk reformlarında yeni bir şey bulunmaması, uygulamada demokrasiyle uyumlu olmayan polisiye tedbirler ve yargı kararları, “reformların içinin baştan boşaldığı” yorumlarını artırdı." diye yazdı.

Hükûmetin önceliği olmayan altyapı yatırımlarını ertelemesi ya da iptal etmesinin ekonomik gidişat açısından yararlı olacağını savunan Erdal Sağlam, "Pandemi sürecinde kaynak aktarılması gereken mağdur toplumsal kesimler çok artmasına rağmen, önceliği olmayan altyapı yatırımlarında ısrar edilmesi, ekonomik anlayışın değişmediğinin ispatı olacaktır. Örneğin “inadına yapıldığı” söylenen Kanal İstanbul projesinin iptal edilmesi ya da birkaç yıl ötelenmesi yönünde alınacak bir karar bile piyasalarda coşku yaratacaktır." ifadelerini kullandı.

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