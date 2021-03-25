Cumhuriyet yazarı Erdal Sağlam: Ekonomide son yaşananlardan duyulan panik havasının kongreye hâkim olduğu söylenebilir

Cumhuriyet gazetesi yazarı Erdal Sağlam, AKP 7. Olağan Kongresi'nde Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasına bakıldığında iktidarın ekonomide söyleyecek sözü kalmadığını belirterek, "“Ağbal depremi”nin yaratacağı hasarın tahmin edilemediğini yazmıştım. Bence ekonomide son yaşananlardan duyulan panik havasının kongreye hâkim olduğu rahatlıkla söylenebilir. “Kongrede manifesto açıklanacak” derken, geçmiş icraatların dışında dişe dokunur bir içerik görülmedi. Konuşmanın genel tonunun ve salondaki havanın da eski coşkulu, umut mesajları olan kongrelerle hiç ilgisi yoktu." diye yazdı.

AKP döneminde neredeyse her yıl, vatandaşların yastık altındaki birikimlerinin istendiğine işaret eden Erdal Sağlam, "Erdoğan da çok iyi biliyor ki yastık altındaki döviz ve altınlar ancak insanlar önlerini görebildiği takdirde, rasyonel bir ekonomik iklim oluşursa ortaya çıkar. Erdoğan’ın iktidarını bu kadar sürdürmesinde de 2001 reformları ve kendisinin bu reformları devam ettirip yastık altının sisteme girdiği dönem, en önemli faktördür. Erdoğan, enflasyonla gerçekten mücadele edildiği, dengelerin yerine oturduğu, kurumsallaşmanın olduğu ekonomik programı sürdürdüğü için ekonominin yüksek büyümeler sağladığını yine unuttu." ifadelerini kullandı.

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