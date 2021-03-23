Cumhuriyet yazarı Erdal Sağlam: Anadolu sermayesinin ve KOBİ'lerin kararın çok yanlış olduğunu söylediklerine şahit oldum

Cumhuriyet gazetesi yazarı Erdal Sağlam, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın Cumhurbaşkanı kararnamesiyle görevden alınmasının ardından, piyasacıların pazartesi günü yangın yaşanacağını gördüklerini belirterek, "Yani piyasalar dün yaşanan hareketleri, aşağı yukarı kestirebiliyorlardı, ancak iktidarın, özellikle Cumhurbaşkanı’nın bu kadarını beklemediğini tahmin ediyorum. Aksi takdirde kurultay öncesi bu kadar büyük bir patırtı çıkacağını bilse, bence böyle bir kararı, en azından bu zamanda almazdı. Seslerini çıkaramasalar bile AKP’nin tabanında önemli rolü olan Anadolu sermayesinin ve KOBİ’lerin, kararın çok yanlış olduğunu söylediklerine bizzat şahit oldum." diye yazdı.

Son iki haftada Türkiye'de yaşananların ister istemez ekonomik değil, siyasi olarak da Batı'dan kopuş sinyalleri olarak görüldüğü için etkisinin büyük olduğunu savunan Erdal Sağlam, "Ağbal’ın görevden alınması beklenmiyordu ama öncü depremler çoktu ve zaten bir zemin hazırlamıştı. Bu depremlerin ortak adı; tek adam sistemi ve kötü yönetim..." ifadelerini kullandı.

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