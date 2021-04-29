Cumhuriyet yazarı Erdal Sağlam: Alkollü içecek yasağının sadece tarikatlara dönük bir popülist karar olduğunu düşünüyorum

Cumhuriyet gazetesi yazarı Erdal Sağlam, tam kapanma döneminde uygulanacak alkollü içecek yasağının popülist bir karar olduğunu belirterek, "Bu kararı alan iktidarın, koyduğu yasak nedeniyle alkol tüketiminin azalmayıp aksine artacağını, çünkü içmek isteyen vatandaşın hem stok yapıp hem de gerekirse içki almanın yolunu bulacağını bilmemesine imkân yok. Aynen içkideki vergileri yüksek tutarak insanları öldüren kaçak içkilere neden olduğunu bildiği gibi." diye yazdı.

Yasak kararının Ayasofya'nın ibadete açılması ve İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinde olduğu gibi sadece tarikatlara yönelik bir karar olduğunu savunan Sağlam, "Radikal olmayan dindar kesimi kaybeden iktidarın bu tür kararlarla o kesimi geri alması mümkün değil. Çünkü artık sadece tarikatlara ve 5-10 büyük iş insanına giden pastadan geriye bu geniş kesime pay kalmıyor. Çeşitli anket sonuçlarına göre en fazla yüzde 15-20’lik oy potansiyeline inene kadar, mütedeyyin hatta dindar kesimdeki iktidar desteğinin eriyeceği açıkça görülüyor." ifadelerini kullandı.

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