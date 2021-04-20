Cumhuriyet yazarı Erdal Sağlam: 128 milyar dolar bakanın dediği gibi bilançolarda görünmüyor, 'swap'ların açıklanmasından vazgeçildi

Cumhuriyet gazetesi yazarı Erdal Sağlam, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın 128 milyar dolarlık rezervin satış işleminin yasal olduğunu ve yapılan işlemleri normalleştirmesine karşın normal yollar varken neden bu yöntemle satıldığını açıklayamadığını dile getirdi.

128 milyar doların faizleri yükseltmemek ve kuru frenlemek amacıyla yapıldığının açık olduğunu belirten Erdal Sağlam, "Bunun adı kötü yönetimdir. Kötü yönetim nedeniyle ülkenin zor zamanlar için biriktirdiği döviz rezervlerini eritmektir. Bunun adı rezerviniz olmadığı için ülkenin dışarıda güven kaybetmesi, kritik konularda dışarıya karşı elinizin kolunuzun bağlanmasıdır. Bunun adı döviz rezervini eriterek ülkeyi ve vatandaşlarını zor duruma sokmaktır, yani aynı zamanda, çok sevdikleri tanımlama ile beka sorunudur. Tüm bu sonuçları doğurmuşken 128 milyar dolarlık rezervin siyasi konu olmadığını söylemek ise ancak birilerinin zoruyla savunulacak bir argümandır." diye yazdı.

Lütfi Elvan'ın 128 milyar doların bilançolarda göründüğüne yönelik açıklamasını değerlendiren Sağlam, "Bakanın dediği gibi öyle bilançolarda açıkça gözükmüyor. Kaldı ki swap’ların açıklanmaması, 2019 ve 2020 yıllık raporlarında “sistemin nakit açığı”nın detaylı verilmesinden vazgeçilmesi de, bu saklama amacını açıkça gösteriyor." ifadelerini kullandı.

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