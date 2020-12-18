Cumhuriyet yazarı Emre Kongar: Kavga değil, bedelsiz aşı istiyoruz!

Cumhuriyet gazetesi yazarı Emre Kongar, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısının bedelsiz olarak yapılmasını istedi.

Kongar, "Artık herkes, siyasetteki bu kavgacı, suçlayıcı, dışlayıcı, bölücü, azarlayıcı dilden bıktı:Örneğin Koronavirüs salgını ile ilgili şeffaf ve doğru bilgi istiyorsunuz... Bu istek karşılığında, ya gerçek olmadıkları belli birtakım birbirini tutmaz bilgilere ya da siyasal kavga söylemlerine ve hatta ihanet suçlamalarına muhatap oluyorsunuz!" düşüncesini dile getirdi.

Kongar yazısında, "İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerin uygulamaya başladıkları COVID-19 aşısının Türkiye’de de elbette başta sağlıkçılar olmak üzere, risk grupları da dikkate alınarak, bütün halka bedelsiz yapılmaya başlamasını ve bu konuda kamuoyunun aydınlatılmasını istiyorum. Lütfen ilgililer bu masum isteğime, beni de utandırıcı siyaset diline muhatap etmeden yanıt versinler!Önemli not: Bu isteğim kişisel de olabilirdi ama değil! Ben COVID oldum ve iyileştim, altı aylık bağışıklığım olduğu söyleniyor." ifadesini kullandı.