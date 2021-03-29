Cumhuriyet yazarı Elçin Poyrazlar: Pudra şekeriyle imam nikahları arasında çarpan ahlak sarkacı kökünden kopmak üzere

Cumhuriyet gazetesi yazarı Elçin Poyrazlar, AKP'nin ahlak, adalet diyerek iktidara geldiğini, laik evrensel değerler ile temel hak ve özgürlükler için çalışacaklarını güvence verdiklerini bilerterek, "Üniversitesine sahip çıkmak isteyen öğrencileri elektronik kelepçe ile ev hapsine soktular. Bir gece ansızın İstanbul Sözleşmesi’nden çıktıklarını ilan ettiler. Kız çocukları ve kadınlardan nefret eden tarikatlar ve cemaatler zil takıp oynadılar. Sırada ‘laiklik var’ diyerek ellerini ovuşturdular. 'Biz kadınları kanuna göre değil vicdana göre koruruz’ diyerek kadın katillerine açık çek verdiler." diye yazdı.

17 yaşındaki beş aylık hamile Sezen Ünlü'nün Anıl Yolum tarafından bıçaklanarak öldürülmesine işaret eden Elçin Poyrazlar, "Kızın katiliyle ‘imam nikahlı’ olduğu, erkek hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu söyleniyor. Kadınları resmi ya da dini ‘nikahlara’ sokarak yok etme politikası tıkır tıkır işliyor.

Diğer tarafta ise ‘burundan pudra şekeri çektim’ diyen genç AKP’liler var. Baş döndüren hızla yükselen, milyonlarca liralık arabalara binen, gününü gün eden, uyuşturucu partilerine katılan erkekler.. Pudra şekeriyle imam nikahları arasında bir o yana, bir bu yana çarpan sözde ahlak sarkacı kökünden kopmak üzere… Vicdan meselesine gelince.. Öyle bir kavramları yok, hiç olmadı!"

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