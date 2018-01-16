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Yaşam

Cumhuriyet yazarı Çiğdem Toker'e 1,5 milyon liralık tazminat davası!

Agrobay Seracılık “Rusya'ya domatesler de ‘Bayburt'tan” başlıklı yazısı nedeniyle Çiğdem Toker'e dava açtı

16 Ocak 2018 03:38

Cumhuriyet yazarı Çiğdem Toker’e, Agrobay Seracılık tarafından “Rusya’ya domatesler de ‘Bayburt’tan” başlıklı yazısı nedeniyle 1.5 milyon liralık tazminat davası açıldı.

Agrobay Seracılık şirketi yazısı nedeniyle Toker’e herhangi bir tekzip, açıklama ya da bir suç duyurusunda bulunmaksızın, doğrudan dava açtı. Şirket dava dilekçesinde ise “Kamuoyu önünde küçük düşürüldüğünü” ve “Ticari itibarlarının sarsıldığını” iddia ederek, “kişilik haklarımıza ve ticari itibarımıza saldırı dolayısıyla uğradığımız zararın bir nebze de olsa tatmini amacıyla 1.5 milyon lira manevi tazminata hükmedilmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi ise davayı kabul etti. Toker’in avukatları ise şirkete açtığı davaya ilişkin cevap yazacak.

Davaya ilişkin Evrensel gazetesine bilgi veren Çiğdem Toker, geleneksel gazetecilikte kulis bir haber üzerinden, yazı yazdığını ve yazının tarafların gazete haberlerine de yansımış soru işaretlerini, kendi tartışmalarını aktarmaktan ibaret olduğunun altını çizdi. Toker, “ 1.5 milyon sürreal, gerçeklikle bağı olmayan bir rakam. Korkutma ve gözdağı verme amaçlı olduğunu düşünüyorum. Korkup sinecek halimiz de yok tabii” dedi.

Çiğdem Toker’e sosyal medya üzerinden de çok sayıda destek geldi. Sosyal medyada paylaşılan mesajların bir kısmı şöyle:

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