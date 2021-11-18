Cumhuriyet yazarı Bursalı: Tek adam rejimi anayasası, ülkeyi soktuğu büyük çıkmazlarla birlikte bitmiştir; geçmiş olsun!

Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olmak için gerekli olan 50+1 sisteminden memnun olmadığı iddiasının ardından başlayan 50+1 tartışmalarıyla ilgili olarak, "Tek adam rejimi anayasası, ülkeyi soktuğu büyük çıkmazlarla birlikte bitmiştir. Geçmiş olsun!" dedi.

Bursalı, AKP döndü dolaştı tüm eleştirilere rağmen kabul ettirdiği tek adam rejimi anayasasını bizzat kendisi delmek, değiştirmek durumuna düştü. Şikâyet ediyorlar, 50+1 yanlıştı diyorlar. Neredeyse muhalefete çağrı yapacaklar: Gelin şu 50+1’i değiştirelim! Ama buna cesaretleri yok, zaten muhalefetin de buna kulakları tıkalı.. En çok söyleyebildikleri: Ortak bir anayasa yapalım... Bundan amaçları da sağına soluna ufak düzeltmeler yapmak ama başkanlık sistemini korumak, Meclis’e mesela bakanlara soru sormak gibi esasla zerre ilgisi olmayan sıradan yetkiler vermek, ama şu 50+1’i mutlaka anayasadan çıkarmak" düşüncesini dile getirdi.

Bursalı, "Bu girişimlerden hiçbir şey çıkmaz. Muhalefet, 50+1’in kendilerine yaradığını görüyor. Ayrıca hedefleri güçlendirilmiş bir parlamenter sistem. Bu sistemi gerçekleştirmek için gerekli seçmen desteğini sağlama stratejisiyle ilerliyorlar. Ülkeyi, orta ve uzak geleceği düşünmeden hareket eden, ülke gerçeklerini dikkate almayan, kişiye uygun elbise diken, dar bakışlı ve çıkar odaklı bir anayasanın duvara toslayacağı açık ve seçikti" yorumunu yaptı.

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