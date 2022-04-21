Cumhuriyet yazarı Bursalı: Erdoğan'ın Suriyeli göçmenler konumunun ardında Bahçeli’nin dayatması olduğunu düşünüyorum

Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sığınmacılar konusundaki söylemlerini değiştirmesini köşesine taşıdı.

Bursalı, Erdoğan'ın bu konuda politikası olmadığını söyleyerek, "gitmelerini sağlamaya çalışacağız" açıklamasının içi boş olduğunu savundu.

Bursalı, şunları kaydetti:

"RTE’nin Suriyeli göçmenler konusunda “gitmeyecekler” konumundan, gitmelerini sağlamaya çalışacağız durumuna gelmesinin ardında, Bahçeli’nin dayatması olduğunu düşünüyorum. Fakat mültecileri ve diğer kaçakları gönderebilmesi için ne zemini var ne politikası. Bu nedenle içi boş.

Bu ancak Şam ile el sıkışma ve mülteciler için yeni bir program hazırlamakla olur. Bu yenilgiyi ise kabul etmesi çok zor. Ayrıca topluma bir “Arap şırıngası” yapma politikasından da vazgeçemez."