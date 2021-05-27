Cumhuriyet yazarı Bursalı: Daha neler olacak neler' sözü, seçimleri yaptırmamak, iptal etmeye kadar varabilecek bir sürecin işareti mi?

Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Rize ziyaretinde yaşanan gerginlikle ilgili olarak, "Bunlar iyi günleriniz, daha neler olacak neler. Dua et ki fazla ileri gitmediler” sözlerini eleştirdi.

Bursalı, "Biliyorsunuz, Rize ziyaretinde Meral Hanım’a organize bir saldırı düzenlenmişti. RTE’nin yanıtı, iç siyasetin seçimlere doğru çok sert, çatışmalı, kışkırtmalı, kim bilir başka daha nelerli geçeceğinin işareti. İktidarın, öyle kolay gitmeye niyetinin olmadığının işareti bu. 'Daha neler olacak neler' sözü, seçimleri yaptırmamak, iptal etmeye kadar varabilecek bir sürecin işareti mi? Neden başka türlü yorumlayalım ki Cumhurbaşkanı öyle diyorsa.. Tam tersini söylemesi gerekirken..." düşüncesini dile getirdi.

Bursalı, "Anlaşılan ülkenin ayrıca bazı bölgeleri de muhalefete yasak bölge ilan edilecek. Gidersen başına geleceklerden biz sorumlu olmayız, daha şimdiden gündeme taşındı... Gördüğüm kadar, seçim süreci içinde büyük olaylar söz konusu muhalefete karşı..." ifadesini kullandı.