Cumhuriyet yazarı Bursalı: Cumhurbaşkanı'nın seçimleri kaybetme riskinin büyümesi karşısında elindeki tek seçenek seçimleri ertelemek

Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı, Anayasa'ya göre Cumhurbaşkanı'nın seçimleri erteleme yetkisinin olduğuna dikkat çekti ve "Cumhurbaşkanı eğer ücret ve maaşları, enflasyon ve pahalılığın en azından üç-beş puan önüne sıçratma gibi bir hüner sergileyemezse, seçimleri kaybetme riskinin giderek büyümesi karşısında elindeki tek seçenek, anayasada yazılı maddeyi işleterek seçimleri ertelemek... Hiç istemem, tartışılması hatta bir şekilde gerçekleşmesi bile bu ülkeyi raydan çıkaracak sonuçlar doğuracak bir karar olacağına şüphe yok" dedi.

Seçimlerin ertelenme ihtimalini değerlendiren Bursalı, "Olağanüstü hal ilanı üzerine bir halüsinasyon" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye burası abicim, anayasanın hoşlanmadığı amir hükümleri bile uygulanmazken anayasanın kendine tanıdığı erteleme hakkını kullanamaz demek, boştur.

“Tamam artık, devletimize, iktidarımıza ülkemize karşı iç ve dış düşman güçlerin ekonomimizi çökertmek ve halkımızı yoksullaştırmak için başlattıkları büyük saldırıyı boşa çıkardık... Seçimleri yapabiliriz...” cümlesini kuracağı zamana kadar. Şüphesiz ki ertelemeye giderse AKP iktidarı, orada ne kadar kalabilirler, kalabilirler mi, bu ayrı tartışma konusu.

Şüphesiz ertelemeye giderler mi sorusuna da 'hayır' yanıtı rahatça verilebilir. Erteleme yerine, seçim il ve ilçe kurullarının oluşmasında getirdikleri yargıç seçimi değişikliğine mi bel bağlarlar, seçimleri tamamen güvensiz kılma “yasal gibi görünen” girişimi (YSK de kontrollerinde!) önem kazanır. Bilemem. Tabii ki AKP hukuka demokratik düzene bağlı ona sadık bir parti ve iktidardır, bunlara zerre tevessül etmez de diyebilirsiniz. Ne güzel olur!"