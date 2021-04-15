Cumhuriyet yazarı Bursalı: '128 milyar nerede' sorusu, her şey için, demokrasinin olmadığını sergilemek için büyük bir turnosol kâğıdıdır

Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı, "Bazı konular vardır, turnosol kâğıdı gibidir, bu kâğıdı deneydeki gibi, mesela 128 milyar nerede sorusu içine daldırırsanız: Bugüne kadar iktidarın finans bilgisizliğini, kafasında aslında ekonomide karşılığı olmayan bir ucube “teori”nin milletin 128 milyar dolarını kullanarak test ettiğini veya kumar oynayıp kaybettiği ortaya çıkarır. Ütülen 84 milyon halk ve batan koskoca bir ekonomi gerçeğiyle karşılaşırsınız" dedi.

Bursalı, yazısında"128 milyar dolar nerede, kampanyası açan CHP’nin tüm afişleri yasadışı emir ve talimatlarla sökülüyor. Savcılar, mülki amirler emir veriyor. Polisler CHP binalarını gözetliyor, afişler asılır asılmaz hemen müdahale etmek için. İktidar, 128 milyar dolar konusunda ayıbını bildiği için, bu kampanyayı bastırma yoluna gidiyor. 128 milyar doların satışı, ekonomiyi daha büyük zora sokmuş, çöküntü yaratmış ve halkı yoksullaştırmıştır. İktidar örtbas etmek peşinde ama bu kaba telaş içinde müdahalesi kampanyayı büyütüyor.. Savcıların, mülki amirlerin emir üzerine müdahalesi, “Başkanlık Sistemi”nin ülkeyi hukuki olarak da nasıl raydan çıkardığının bir başka belgesi oldu" ifadesini kullandı.

Bursalı, "128 milyar nerede sorusu, her şey için, sistem için, Merkez Bankası için, başkanlık sistemi için, kuvvetler birliğinin tüm kötülükleri için, ekonominin neden çöktüğü sorusu için, demokrasinin olmadığını sergilemek için, büyük bir turnosol kâğıdıdır" görüşünü savundu.