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Medya

Cumhuriyet yazarı Bilgin Gökberk: Onlar sorun varken yabancı sayısına kafayı takan TFF Başkanı'nın evinde ailesi dışında yerli bir şey var mı?

16 Nisan 2020 10:26

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Bilgin Gökberk, İzmir Marşı'nın statlara girmesinden rahatsız olanların futbola siyaset karıştırdıklarını belirterek, "10’larca sorun varken sponsor 0 (sıfır) ken ilk yabancı sayısına kafayı takan sayın TFF başkanı’nın evinde hayatında ailesi dışında yerli bir şey var mı?" diye yazdı.

Bilgin Gökberk, spor medyasına eleştiriler yönelttiği "Ekmek parası" başlıklı yazısında, "İzmir Marşı’nın statlara girmesinden rahatsız olan Dilmen, Rabia’nın stadlara Emmanuel’in Çanakkele Destanı’na girmesinden rahatsız olmadı." ifadelerini kullandı.

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