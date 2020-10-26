Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu: Mahkeme "AKP’lileri tahrik edebilir" diyerek 2014 öncesine ait FETÖ hafızasını silen tarihi bir karar aldı

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, CHP'nin hazırladığı "21 soruda FETÖ'nün Siyasi Ayağı" isimli kitabın Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından basım, dağıtım ve satışına yasak getirildiğine dikkat çekerek, "Toplatma kararıyla birlikte daha çok merak ettiğim yaklaşık 50 sayfalık kitapçığa bakıyorum. Kapağında Erdoğan’la Gülen’in sohbet ederken çekilmiş meşhur fotoğrafı var. Montaj mı? Hayır, değil.

İçinde “FETÖ’nün amacı, 1- Devletin tüm kılcal damarlarına sızmak. 2- Devletin tüm kamu kurumlarını, sonra da devleti ele geçirmek” diyor. Doğru mu? Evet, doğru.

Devamında şöyle tanım yapıyor: “Bir esnaf; devlete FETÖ’cü vali tayin edebilir mi? Hayır! Bir çiftçi; devlete FETÖ’cü müsteşar tayin edebilir mi? Hayır! (...) Atayamaz! Yetkisi yoktur! O halde FETÖ’nün önünü açan siyasi otorite, FETÖ’nün siyasi ayağıdır.” Eksik diyebilirsiniz, ama yanlış mı? Hayır." diye yazdı.

Barış Terkoğlu; Tayyip Erdoğan'dan Berat Albayrak'a, Süleyman Soylu'dan Binali Yıldırım'a dek, AKP'nin önde gelen isimlerinden Fetullah Gülen'e övgü konuşmalarının yer aldığı kitaba ilişkin yazısında, "Mahkeme “AKP’lileri tahrik edebilir” diyerek 2014 öncesine ait FETÖ hafızasını silen tarihi bir karar aldı. Siyasi helvadan yapılmış 17-25 Aralık putunu her şeyin önüne koydu. Böylece sadece siyasi iktidarı memnun etmekle kalmadı, örgütün 30 yıllık eylemlerini de aklamak için büyük bir adım attı." ifadelerini kullandı.

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