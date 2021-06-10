Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu: İçişleri Bakanı'nın çok sevdiği aile

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, son yerel seçimlerde, Ordu'nun Ünye ilçesinde AKP'nin adayının Adem Atik olmasına karşın, Hüseyin Tavlı'nın son anda aday olduğunu belirterek, "İddia odur ki Çevik’in yerine Tavlı’nın konması için “yüksek düzeyde” kulis yapanlar vardı. Elbette başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu! O gün uçakta Soylu’ya yakınlığıyla bilinen bugünün Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran’ın da olması tesadüf değildi. Erdoğan ikna edilmiş, Çevik yerine Tavlı konmuştu...

Peki, neden? Soylu’nun Tavlı ısrarının sebebi ne? Ordu’nun yerel medyasında hakkında FETÖ geçmişinden silahlı olaylara karışmasına kadar bir dizi iddia ortaya atılan Tavlı’yı neden koruyor?

Herkes sebebini biliyor. Tavlı ailesi ile Soylu ailesinin ilişkisi İstanbul Gaziosmanpaşa’ya kadar uzanıyor. Tehdide uğrayan gazeteci Cihan Çakır, “Süleyman Soylu’nun sigortacılık yaptığı dönemde Hüseyin Tavlı da İstanbul Gaziosmanpaşa’da elektrikçilik yapıyordu. Bu iki isim komşu” diye ilişkiyi anlatırken tanışıklığın belgeleri de var. Ticaret Odası kayıtlarına göre Tavlı ailesinden Süleyman Tavlı ile Bakan Süleyman Soylu geçmişte ticari ortaklık da yaptı." diye yazdı.

Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'nın amcasının oğlu olduğuna işaret eden Terkoğlu, "Kısacası İçişleri Bakanı Soylu’nun, Muğla’da mülki idare amiri olan gölgesi de Tavlı ailesinden.

Attilâ İlhan’ın dizeleri gibi: Cinayeti kör balıkçı gördü. Biz de gördük kulaklarımız da. Hiç inkâr etmeyin, hepiniz oradaydınız!" ifadelerini kullandı.

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