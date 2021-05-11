Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu: Erdoğan, "Yalan Üretim Merkezi" videousunu izleyince çok ağır konuşmuş

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, AKP'nin yayınladıktan sonra kaldırdığı "Yalan Üretim Merkezi" animasyonuna ilişkin, parti kaynaklarıyla konuştuğunu belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan yayımlanmadan önce bu videoyu izlememiş. İzleyince çok ağır konuşmuş ve video böylece kaldırılmış. Aslında üç bölümlük bir animasyon serisi düşünülüyormuş. İkinci bölümde Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu işlenecekmiş. Ama tüm proje çöpe atılmış." diye yazdı.

İletişim Başkanlığı'nın onayı olmadan yayınlanan animasyonun projesinin AKP Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı tarafından yapıldığını kaydeden Terkoğlu, "Başta Ayvalı olmak üzere Hamza Dağ’ın ekibine bir süre medyaya çıkma yasağı getirilmiş. İhalelerin verildiği Ayvalı’nın anket şirketi de AKP içinde tartışılmaya başlanmış." ifadelerini kullandı.

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