Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu: Cihat Yaycı Total'in alım sürecine karşı çıktı, Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal satışa onay vermesini istedi

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, Total Türkiye ve M Oil'i Yıldırım Demirören'den 450 milyon dolara satın alan OYAK'ın, yönetim kurulunda Deniz Kuvvetleri Komutanı eski Kurmay Başkanı Cihat Yaycı'nın temsilci olarak bulunduğunu belirterek, "OYAK kulislerine göre Cihat Yaycı, Total’in alınış sürecine itiraz etti. Bunun birkaç nedeni vardı. Satış sürecinde OYAK, Total’de kapsamlı bir araştırma yapmıştı. Total’in bilançolarını inceleyen Yaycı, bu alımın OYAK için kârlı olmayacağını söyledi. 2016’da Demirören tarafından 358 milyon dolara satın alınan OYAK, dört yılda birçok bayisini kaybetmiş, pazar payı azalmış, kârı düşmüştü. Bu verileri yönetim kuruluna taşıyan Yaycı, “Neden bize yarar sağlamayan bir şirketi alıyoruz” sorusunu sordu." ifadelerini kullandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal'ın, satışın görüşüldüğü yönetim kurulu toplantısını terk eden Cihat Yaycı'ya "Benim adıma orada görev yapıyorsun" diyerek, satışa onay vermesini istediğini savunan Terkoğlu, "Sadece Yaycı değil, o dönem satış OYAK tabanında da tepki yaratmıştı. Satışın ardından gerçekleşen genel kurulda, önceki yıl yüzde 42 olan kâr payının yüzde 20.5’e düştüğünün açıklanması üyelerin tepkisini çekmişti. Sosyal medyaya yansıyan eleştiriler arasında “Bizim paralarımızla biz ve çocuklarımız yerine tüpçüyü (Demirören) kurtardınız” mesajı dikkat çekmişti. Birçok üyesine göre de OYAK; parasını, kuruluş felsefesine aykırı şekilde, asker için değil, zor durumdaki Demirören’i rahatlatmak için kullanmıştı." diye yazdı.

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