Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu: Bir cemaat liderinin 'kişiye özel' mesajını Anadolu Ajansı da servis etti

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, Nur cemaatinin Meşveret grubu önderlerinden Hüsnü Bayramoğlu'nun "Yeter artık, şu Cumhurbaşkanı’nı kandırmayın!" başlıklı yazısından sonra kendisini hedef alan bir yazılı açıklama yaptığını belirterek, "Ne garip, bir cemaat liderinin “kişiye özel” mesajını Anadolu Ajansı servis etti." ifadelerini kullandı.

Barış Terkoğlu, Hüsnü Bayramoğlu'nun Said-i Nursi'nin şoförü olduğuna işaret ederek, "İslami jargonla söyleyecek olursak “hiçbir ilmi eğitimi yok”. Said-i Nursi’nin Risalelerini ezberlemekten, Nursi ile yoldaşlık etmekten başka da hiçbir özelliği bulunmuyor.

Öte yandan hesap vermesi gereken eski Nurcu yoldaşları FETÖ’nün bıraktığı boşluğa talipler. Tıpkı onun gibi sapkın fikirleri din adına topluma sunuyorlar. Kendi sohbetlerinde anlattıklarına göre, devleti yönetenlere fikir veriyorlar. Hatta yargının peşinde olduğu kimi FETÖ sanıklarını “hüsnü şahadet” ile kurtarıyorlar." diye yazdı.

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