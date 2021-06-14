Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu: AKP içinde AKP'ler var, şimdi yüzlerini görmesek de bir başka döneme hazırlanıyorlar

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, 2014 yılında Ünye'de seçimlerde, Ahmet Çamyar'ın yüzde 58.5'le başkan seçildiğini, 2019 yerel seçimlerine kısa süre kala İçişleri Bakanı tarafından görevden alındığını belirterek, "Süleyman Soylu’nun İstanbul Gaziosmanpaşa’dan dostu olan, aralarında iş ortaklığı da bulunan Tavlı ailesi, İçişleri Bakanlığı’nda oldukça etkili. Ünye’de hemen herkes, AKP’li başkanı görevden alıp sonraki aday Adem Atik’in üstünü çizenin ve nihayetinde Hüseyin Tavlı’yı o koltuğa oturtan gücün Soylu-Tavlı ailesi olduğunu düşünüyor. Kamu otoritesinin siyasi tasfiye için kullanıldığına inanıyor. Nihayetinde Çamyar hakkındaki soruşturmanın sonuçsuz kalması da bunu doğruluyor." diye yazdı.

AKP içinde AKP'ler olduğunu savunan Terkoğlu, "Şimdi yüzlerini görmesek de bir başka döneme hazırlanıyorlar. İktidar içinde kendi iktidarlarını kuruyorlar. Siyaset için devletin gücünü kullanmaktan, tasfiye için mafyaya başvurmaktan, rant için zorbalık yapmaktan kaçınmıyorlar. Haliyle bir ağacın içeriden çürümesi gibi, kendi davalarının içini boşaltıyorlar.

Ölümü görüyor, kokusunu duyuyoruz. Kafamızı çevirmek yerine bütün bedene baksak, çürümenin doğanın ya da tarihin içinde kaybolup gitmek olduğunu daha iyi anlayacağız." ifadelerini kullandı.

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