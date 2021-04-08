Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan: Emniyet kulislerine göre Soylu, İstanbul Emniyet Müdürü'nden pek memnun değilmiş

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun eski İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ı görevden aldırdığını ancak emniyet kulislerine göre yeni müdür Zafer Aktaş'tan da memnun olmadığını belirterek, "Biz Boğaziçi olaylarındaki, İstanbul Sözleşmesi eylemlerindeki hadiseleri konuşurken, meğer yukarılarda da başka bir rahatsızlık varmış. Unutmayalım, Zafer Aktaş yeni müdürlerden değil. AKP hükümetinden önce de kritik görevler yapmış, hatta daha 90’lı yıllarda FETÖ’ye hedef olmuş bir isim." diye yazdı.

Süleyman Soylu'nun 3 Nisan tarihinde Sultangazi Güvenlik Toplantısı'nda bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğrafa işaret eden Pehlivan, "Bakanlığın paylaşımında İstanbul Emniyet Müdürü’nün de toplantıda olduğu yazmıyor. Mesele bundan ibaret değil. Yukarıdaki ilk paylaşım bakanlığın, ikincisi Emniyet Müdürlüğü’nün. Görüldüğü gibi; bakanlığın paylaşımında sağ taraftaki kişi kesilmiş. Sadece eli görünüyor. Emniyet’in fotoğrafına bakınca anlaşılıyor ki, kesilen kişi İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş’tan başkası değil.

Sahi, bakanlık bunu neden yapar, bilmiyorum. Ama kabine değişecek, Emniyet müdürleri de değişecek, diye konuşulurken bakalım kim gidecek ve kim kalacak?" ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...