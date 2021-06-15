Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan'dan Sağlık Bakanlığı'na Veyis Ateş soruları: Veyis Ateş hangi ürünü satmak için bakanlıkla iletişime geçti?

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in, Habertürk Ana Haber Spikeri Veyis Ateş hakkında sarf ettiği, "Sağlık Bakanlığı’ndaki hikâyeni anlatmayacağım" sözlerine dikkat çekerek, "Acaba, Veyis Ateş’in bu para işini Kemal Memişoğlu ve Şuayip Birinci bilir miydi? Biri İstanbul İl Sağlık Müdürü, diğeri ise Sağlık Bakanı Yardımcısı’ydı. İkisi de Rizeli bir ailedendi. Veyis Ateş’le yakınlıkları kulaklara çalınıyordu.

Önce İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu’nu aradım. Tanışıklığını sorduğumda, Veyis Ateş’in programına bir kez katıldığını, söyledi. İddiaları sıraladığımda ise “Bakanlığa sormanızda fayda var” yanıtını verdi." diye yazdı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci'yi aradığını, Veyis Ateş'le para ilişkisi olup olmadığına ilişkin soruya "Mümkün değil, komik geliyor bu sorular" yanıtını aldığını belirten Pehlivan, "Keşke Sağlık Bakanlığı sessizliğini bozup şu sorulara yanıt verse:

- Veyis Ateş hangi ürünü satmak için bakanlıkla iletişime geçti?

- Veyis Ateş’in kendisi ya da aracı olduğu firma bu süreçte bakanlıktan para aldı mı?

- Veyis Ateş ürün satışı için bakanlıktan hangi üst düzey bürokratlarla görüştü?

- Veyis Ateş o bürokratlarla neden ters düştü?

- Vedat Peker’in “ailesini seviyorum” diye ismini vermediği bakanlıktaki o bürokrat kim?" sorularını yöneltti.

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