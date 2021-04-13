Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan: Amirallerin yaptığı açıklamayı TUGAM, 23.03'te paylaşmış, şimdi de SATÖ tezgâhı mı?

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, Fethullahçıların "Alo İhbar" adlı bir web sitesi açarak Ergenekon, Balyoz davalarında suç delili gösterilebilecek ne varsa orada yayınladıklarını, sahte belgelerle Türkiye'yi dönüştürme operasyonu yürüttüklerini dile getirdi.

Pehlivan, emekli amirallerin bildirisi sonrasında "tugam.org" sitesinin varlığını hatırlatarak, "Türkiye Ulusal Güvenlik Araştırmaları Merkezi’nin kısaltmasıydı TUGAM.

Gerçekte böyle bir kurum var mıydı, şüpheliyim. TUGAM sitesi Temmuz 2020’de İstanbul’da kuruldu. Tarihin en büyük Atatürkçü asker tasfiyelerinden birinin gerçekleştiği YAŞ’tan hemen öncesiydi bu. Kendilerini tanıttıkları metnin ikinci cümlesi şöyleydi: “TUGAM.org Türkiye için gelecekteki en büyük güvenlik tehdidinin adını ilk defa TUGAM’ın koyduğu Sabetaycı-Atatürkçü Terör Örgütü (SATÖ) mensuplarınca yapılacak olan askeri darbe girişimi olduğunu öngörmektedir.” Dil tanıdık geldi mi? Dahası, asıl tehlikenin farkında mısınız?

Siteye girince çok çarpıcı bir gerçekle karşılaştım. Buna göre; amirallerin yaptığı açıklamayı, 3 Nisan Cumartesi gecesi saat 23.03’te paylaşmışlardı. Bu da demek oluyordu ki sanılanın aksine, ilgili açıklamayı ikinci yayımlayan Zihni Çakır değil, TUGAM sitesiydi. Soru şuydu: Zihni Çakır’ın Emniyet’te ifadesinin alınması acaba TUGAM’ın üstünü örtmek için miydi? " diye yazdı.

Kendisini telefonla arayan kişinin amiraller bildirisinin merdiven yapılın, TSK'da kalan Atatürkçü subayların tasfiye edileceğini savunan Barış Pehlivan, "İşte tam da bu atmosferde TUGAM gibi operasyonel sitelerin varlığı çok daha kritik. Zira, biliyoruz ki internette yayımlanan böylesi içerikler subayların YAŞ dosyalarına giriyor ve TSK ile ilişkilerinin kesilmesi için “delil” sayılıyordu.

Fragmanı izledik, film oynayacak mıydı?" ifadelerini kullandı.

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