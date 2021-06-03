Cumhuriyet yazarı Balbay: Keşke Erdoğan, NATO zirvesine giderken "Çevremizde terör oluşumlarına izin verilmemesi kırmızı çizgimizdir" diyebilseydi!

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın 14 Haziran'da gerçekleşecek olan ikili görüşmesiyle ilgili olarak, "Keşke Erdoğan, NATO zirvesine giderken, 'Bizim şartlarımız, istemlerimiz şunlar. Çevremizde terör oluşumlarına izin verilmemesi kırmızı çizgimizdir' diyebilseydi! Bunun yerine, 'Masaya oturunca anlaşırız' diyor. Çünkü ABD, değil anlaşmak, masaya oturmak için bile, 'Önce şunları yapmalısın' deyip şart koşuyor" görüşünü savundu.

Balbay, "Suriye ile birlikte Libya ve Mısır’da izlenen politika da çöktü. Mısır’da adım adım aklın yoluna geliniyor. Ancak Suriye ötekilerden farklı. En uzun sınırımızın ve en ciddi sorunumuzun olduğu ülke" düşüncesini dile getirdi.

Balbay, şöyle devam etti:

"14 Haziran’da Brüksel’de toplanacak olan NATO zirvesi öncesinde Türkiye-ABD ilişkilerinin seyri sorgulanıyor. Erdoğan sanki hiç bilmiyormuş gibi önceki gün televizyon programında soruyor:

'Amerika ile aramızdaki anlaşmazlık konuları nedir? Bunu Biden’a soracağız!'

Bu cümlenin Türkçesi şu:

- İlişkilerin düzelmiş görünmesi için her şeyi yapmaya razıyız!

ABD’nin amacı da bu:

Türkiye’yi istediği noktaya getirmek!

ABD’nin Suriye politikası PKK/YPG’ye ayırdığı bütçeden belli. Bu açıklanan yanı. Keşke Erdoğan, NATO zirvesine giderken, 'Bizim şartlarımız, istemlerimiz şunlar. Çevremizde terör oluşumlarına izin verilmemesi kırmızı çizgimizdir' diyebilseydi!

Bunun yerine, 'Masaya oturunca anlaşırız' diyor. Çünkü ABD, değil anlaşmak, masaya oturmak için bile, 'Önce şunları yapmalısın' deyip şart koşuyor.

Şartların özü de şu:

- S-400’leri ülke dışına çıkar.

- Rusya ile ilişkilerini NATO üyesi ülkelerin kurduğu şekilde götür.

Suriye’de benim politikalarımın dışına çıkma."



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TIKLAYIN - Erdoğan: Türkiye Amerika ilişkileri niçin böyle bir gerilim safhasında, bunu tabii soracağız