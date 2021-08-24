Cumhuriyet yazarı Balbay: İktidar gözünü iki partiye dikmiş görünüyor: İYİ Parti ve HDP

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, "Barajı geçen partilerin saf değiştirmesi, devre dışı kalması karşı tarafın elini büyük ölçüde rahatlatacak. İşte bu noktada iktidar gözünü iki partiye dikmiş görünüyor: İYİ Parti ve HDP…" dedi.

Balbay, "İktidar İYİ Parti’ye nasıl bakacağına bir türlü karar veremedi. Yok saydı olmadı, yanına çekmek istedi olmadı, hedef gösterdi olmadı… İYİ Parti yoluna devam etti. Önce baraj tartışmasına son verdi, sonra yüzde 15 çizgisini aştı, şimdi gözünü daha yukarı dikmiş durumda…" ifadesini kullandı:

Balbay, İyi Parti lideri Meral Akşener'e yönelik Rize ve Sivas'taki saldırıları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bunlar iyi günler" cümlesini ve İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun İstabul'da uğradığı saldırıyı hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Bu saldırıları biz tanıyoruz. Arkasında yatanı öngörmek zor değil. Acaba şöyle bir plan mı oluşturuldu: -İYİ Parti yükseliyor, bunun motor gücü Meral Akşener. Bir kadro partisi değil. Akşener’i kenara çekince ortada böyle bir parti kalmaz. - Akşener, Anadolu’yu çok geziyor. Tabanın gerekeni yapması en uygun çözüm olacak. Tabanda biraz ileri giden olursa “Ne yapalım! Halkın tepkisine saygı duyun” der üste çıkarız.

Birinci yıldızdan önce aktardıklarımız ne kadar kabul edilebilir bir yarış ise ikinci yıldızdan önce aktardıklarımız da bir o kadar kabul edilemez. Türkiye’yi karanlığa sürükleyecek bir durum.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’ya atılan yumruk da yukarıdaki kareye şöyle oturuyor: Akşener’in etrafında sadece MHP kökenliler değil, onun dışından da bir kadro oluşuyor. Kavuncu’yu da her kaba koymaya çalıştılar, olmayınca “kabahat bizden gitti” dediler.

AKP’nin yarı ve tam resmi yayın organlarının Akşener’e yönelik saldırıları “halkın tepkisi” başlığıyla vermesinin altını çizelim. Bu saldırılar hedefine varır mı? Daha net sormak gerekirse; Meral Akşener bu yöntemlerle susturulabilir mi, siyaset dışına itilebilir mi? Saldırının yazamayacağımız boyuta ulaşması başka bir şey! Ancak bu yöntemler Akşener’i ve partisini büyütür."

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