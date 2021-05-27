Cumhuriyet yazarı Balbay: Erdoğan’ın Soylu ve Yıldırım’a kalkan olup Akşener’e tarifi zor sözlerle yüklenmesi, önümüzdeki dönemin nasıl seyredeceğini gösteren bir milat

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Rize ziyaretinde yaşanan gerginlikle ilgili olarak, "Bunlar iyi günleriniz, daha neler olacak neler. Dua et ki fazla ileri gitmediler” sözlerini eleştirdi.

Balbay, "Siyasi tarihimizde sık kullanılan sözlerden biri 'milat'tır. Erdoğan’ın Süleyman Soylu ve Binali Yıldırım’a kalkan olup başka bir gündem yaparak Akşener’e tarifi zor sözlerle yüklenmesi, önümüzdeki dönemin nasıl seyredeceğini de gösteren bir milat. Durum akla ilk, 7 Haziran 2015-1 Kasım 2015 arasındaki 4 aylık süreci getiriyor. Konunun bu yanı önümüzdeki günlerde ayrıntılarıyla girmek durumunda kalacağımız gerilimli bir boyut. Bu bağlamda Erdoğan’ın Akşener’e yönelik siyaset dışı sözlerini tüm Türkiye’ye söylenmiş kabul etmek gerekir" dedi.

Balbay, "AKP-MHP, Akşener’i önce yok saydı. AKP’nin yarı ve tam resmi yayın organlarında böyle bir parti yoktu. Yok sayarak Akşener’in bitmeyeceğini anlayınca var saydı. Ama kendisiyle olursa. Bahçeli 'evine dön', Erdoğan, 'Cumhur’a gel' dedi. İki çağrı arasında ince bir ayrım vardı. Bahçeli, dükkânı kapatıp MHP’ye gelmesini istiyordu. Erdoğan, ayrı bir kimlikle gelmesinden yanaydı. Akşener, verdiği mesajlarla net şekilde Millet İttifakı’nda kalacağını ortaya koydu. Şimdi üçüncü evre başlamış görünüyor; yok etme! 'Yok sayma', 'var sayma', 'yok etme'! İlk iki yol tutmadı. Gözlemimiz o ki, üçüncü de tutmayacak" düşüncesini dile getirdi.

Erdoğan ne demişti?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İyi Parti grup toplantısında "Ben Rize'nin geliniyim" diyen Meral Akşener'in Rize İkizdere ilçesinde yaptığı esnaf ziyaretinde yaşananları hatırlatarak, "Yine dua et ki gelin hanıma çok ileriye gitmeden ders verdiler. İkizdere yetmedi, Çayeli'ne gittin. Orada da gerekeni yaptılar. Daha neler olacak neler..." ifadelerini kullandı.

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