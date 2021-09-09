Cumhuriyet yazarı Balbay: Asiltürk ne kadar bastırırsa bastırsın SP’nin iktidara karşı duruşunu değiştirmesi zor görünüyor

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, Cumhur İttifakı'na katılma konusunda yeşil ışık yakan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün ne kadar bastırırsa bastırsın, Saadet Partisi'nin iktidara karşı duruşunun değiştirmesinin zor göründüğünü söyledi.

Balbay, "Asiltürk ne kadar bastırırsa bastırsın, iktidar nimetlerinden ne gösterilirse gösterilsin SP’nin iktidara karşı duruşunu değiştirmesi zor görünüyor. Erdoğan’ın 2000’lerin başında çıkardığı Milli Görüş gömleğine 2023’e doğru şiddetle ihtiyacı var. Buna karşılık SP, o ünlü sözü şöyle dillendiriyor: İktidarla saadet olmaz!" düşüncesini dile getirdi.

Balbay, şu ifadeleri kullandı:

"SP’nin Saray’a bağlı hale gelmesi AKP’nin kadro kaynakları açısından da önemli. O yüzden bu kadar bastırıyor. AKP’nin İstanbul İl Başkanlığı’na Milli Görüş kökeninden Kabaktepe’nin getirilmesi buna da hizmet eden adımdı.

AKP ne yaparsa yapsın görünür yelpaze içinden kendisini güçlendirecek yeni bağlar kuramayacak. Eğer bu yöndeki arayışları sonuç vermezse?

Geriye şu kalıyor:

Seçeneklerini devre dışı bırakıp, 'Benden başka devleti emanet edeceğiniz bir yapı yok' demek! Bunun için de akla gelen gelmeyen her yöntemi kullanmak.

Bunun demokrasilerdeki adı şudur: Millete karşı suç!"

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