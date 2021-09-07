Kulis: Erdoğan’la anlaşma sağladı; Saadet Partisi YİK Başkanı Asiltürk ekibinden önemli isimler, AKP listelerinden milletvekili adayı yapılacak

Kulislerde, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk arasındaki görüşmelerde anlaşma sağlandığı konuşuluyor. Asiltürk ekibinden önemli isimlerin, 2023 seçimlerinde AKP listelerinden milletvekili olacağı ifade ediliyor. Ancak Erdoğan’ın SP’ye yönelik bu hamlesine BBP’nin “Cumhur İttifakı bileşeni olarak AKP listelerinde daha çok BBP’li isimler olması gerektiği” teziyle karşı çıktığı ifade edilirken bu durumun SP içinde de “rahatsızlık yarattığı” belirtiliyor.

Asiltürk ile Erdoğan arasındaki görüşmeler, uzun süredir kamuoyunun gündeminde. Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nın kulis haberine göre, SP’li kaynaklar, Erdoğan ile Asiltürk arasında gerçekleşen görüşmelerde, “AKP’nin de Milli Görüş içinden doğan bir parti olması sebebiyle iki partinin aslında yan yana gelmesi gerektiği yönünde görüş birliğinin sağlandığını” aktarıyor. Kaynaklar, şu tezi öne sürüyor:

“AKP, SP’ye yönelik işaret fişeğini İstanbul İl Başkanlığı’nda ateşledi”

“AKP’nin olağan kurultayı öncesinde, Türkiye’nin metropol kenti İstanbul’un İl Başkanlığı’nda önemli bir değişim yaşandı. SP’de uzun süre siyaset yapan Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul İl Başkanlığı’na getirildi. Bilindiği gibi Kabaktepe, AKP’nin 2001 yılındaki kuruluş sürecinde, ‘gelenekçi kanat’ olarak adlandırılan SP içinde kalmayı tercih etmiş ve partide ilerleyen yıllarda İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeliği ile genel idare kurulu üyeliği gibi görevlerde bulunmuş, etkin bir isimdi. AKP, SP’ye yönelik işaret fişeğini İstanbul İl Başkanlığı’nda ateşledi. Çünkü Sayın Kabaktepe, partimiz için önemli ve saygı duyulan bir isimdir. Bu durum giderek, Asiltürk ile yani partililerimizin gönül verdiği Asiltürk gibi bir isimle görüşmelerle perçinlendi. 2023 seçimlerine doğru gidilen süreç de Asiltürk kanadında yer alan, yine partimiz için önemli görevler üstlenmiş bazı kişilerin ‘AKP listelerinden adaylığına’ dek gidiyor.”

Karamollaoğlu ekibi, “Partide bölünme yaratır” diyor

Genel Başkan Karamollaoğlu ekibi de “söz konusu durumdan parti içinde bölünme yaşanacağı gerekçesiyle rahatsız.”

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