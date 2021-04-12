T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Cumhuriyet savcısı, kendisini muayene etmeyen doktoru gözaltına aldırdı!

"'Ters kelepçe yapın, emniyete götürün' şeklinde talimat vermiş"

12 Nisan 2021 21:00

Osmaniye Devlet Hastanesi ortopedi bölümüne gelen cumhuriyet savcısının, sırası gelmeden odasına girdiği doktorun kendisini muayene etmemesiyle, doktoru gözaltına aldırdı.

Mehmet B.SavcıCumhuriyet savcısıOsmaniyeKemal Gökhan Günel
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24