Cumhuriyet operasyonu savcısı Murat İnam, sanığı olduğu 'FETÖ kumpası' davasına katılmadı

Cumhuriyet gazetesinin 10 yönetici ve yazarının tutuklandığı soruşturmayı yürüten savcı Murat İnam’ın 'FETÖ' şüphelisi olarak yargılandığı ‘Selam Tevhid’de Kumpas’ davasının dünkü duruşmasına katılmadı. İddianamenin İnam ile ilgili bölümünde, sanığın terör örgütü üyeliği suçuyla ilgili somut delil olmadan matbu dinleme kararı verdiği anlatıldı. İnam’ın da aralarında olduğu 54 hâkim ve savcının yargılandığı Selam Tevhid yasadışı dinleme davasında sanıklar "örgüt üyeliği", "hükümeti devirmeye teşebbüs", "casusluk" gibi suçlardan yargılanıyor.

FETÖ sanığı savcı Murat İnam'ın suçlandığı iddianamede sürpriz tanıklar: Başsavcı İrfan Fidan, savcılar, polis...

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Sincan Cezaevi Kampusu içerisindeki duruşma salonunda görülen duruşmaya, Cumhuriyet gazetesine operasyon yapan sanık İstanbul Cumhuriyet Savcısı Murat İnam’ın katılmaması dikkat çekti.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin baktığı Selam Tevhid yasadışı dinleme davasının Sincan Cezaevi’ndeki duruşma salonunda görülen 2. duruşmasına 16 tutuklu hâkim ve savcı ile 3 tutuksuz sanık katıldı. Şüphelilerin, Selam Tevhid soruşturması kapsamında 251 kişi hakkında usulsüz dinleme kararı verdiği anlatılan iddianameye göre, sanıklar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 12 görüşmesini başbakanlığı dönemindeki danışmanları Sefer Turan ve Mustafa Varank üzerinden dinledi. Erdoğan’ın Turan ve Varank’ın telefonundan Somali Cumhurbaşkanı, Filistin Devlet Başkanı, Hamas Lideri İsmail Haniye, bakanlar Taner Yıldız, Mehti Eker, Efkan Ala, Mehmet Şimşek, Fatma Şahin ile Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ile yaptığı görüşmeler dinlenerek kayıt altına alındı.

Delilsiz dinlemiş

İddianameye göre MİT Müsteşarı Hakan Fidan da eski AKP’li vekil Faruk Koca ile yaptığı görüşmeleri dinlendi ve kayda alındı. Fidan’ın yine basın danışmanı ile yaptığı görüşmeler, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın danışmanı Adnan Boynukara’nın da HDP’li Pervin Buldan ile yaptığı görüşmeler usulsüz şekilde dinlendi. İddianamenin Murat İnam ile ilgili bölümünde, sanığın terör örgütü üyeliği suçuyla ilgili somut delil olmadan matbu dinleme kararı verdiği anlatıldı.

İlk olarak savunma yapan eski İstanbul Hâkimi Osman Kaya, sözlerine “15 Temmuz darbe girişimi ve bu darbeye sebep olanları lanetliyorum, şehit olanların ailesinin acılarını paylaşıyorum” diyerek başladı. 'FETÖ' suçlaması nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu söyleyen Kaya, verdiği dinleme kararlarının tuttuğu iki nöbet sırasında imzaladığını anlattı. Kaya, “Bu kararı vermesem vatan haini, devlet düşmanı ilan edilirdim” dedi.

Aydın Engin'in gözaltı sorusuna cevabı: Cumhuriyet'te çalışıyorum yetmez mi?

Cumhuriyet gazetesine yönelik başlatılan operasyon kapsamında gazetenin yazarı Aydın Engin gözaltına alınmıştı. Sabah saatlerinde gözaltına alınan Cumhuriyet gazetesi yazarı Aydın Engin, sağlık kontrolünden geçirilirken gazetecilerin 'neden gözaltına alındınız' sorusu üzerine, "Cumhuriyet'te çalıştığım için. Cumhuriyet'te çalışıyorum yetmez mi?" diye cevap vermişti. İşte o video: