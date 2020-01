FETÖ sanığı savcı Murat İnam'ın suçlandığı iddianamede sürpriz tanıklar: Başsavcı İrfan Fidan, savcılar, polis...

Cumhuriyet gazetesinin 10 yönetici ve yazarının tutuklandığı soruşturmayı yürüten savcı Murat İnam’ın ‘FETÖ’ şüphelisi olarak yargılandığı ‘Selam Tevhid’de Kumpas’ davasının tanıklarının İstanbul Başsavcılığı’na atanan İrfan Fidan, Cumhuriyet soruşturmasına da nezaret eden Başsavcıvekili Mehmet Akif Ekinci, eski İstanbul Cumhuriyet başsavcıvekilleri Oğuzhan Atamtürk Uyar ve Ali Cengiz Hacıosmanoğlu ile Terörle Mücadele Şube’de görevli polis amiri Özgür Taşdemir olduğu ortaya çıktı. İddianamenin "Deliller" bölümünde yer verilen savcıların tanıklık beyanlarında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan MİT Müsteşarı Hakan Fidan’a kadar binlerce kişinin doğrudan ya da dolaylı olarak dinlendiği ‘Selam Tevhid Soruşturması’yla ilgili çarpıcı detaylar yer aldı.

İddianamede, 2012-2014 yılları arasında ‘Selam Tevhid Soruşturması’nı yürüten eski savcı Adem Özcan’ın soruşturma dosyasını gizlemeye çalıştığı öne sürüldü. İstanbul Başsavcıvekili Oğuzhan Atamtürk Uyar 16 Ocak 2014’te soruşturmaya ilişkin 100'den fazla klasör olduğu halde Adem Özcan’ın tek klasör getirdiğini söyledi. Bir doküman üzerinde “Ahmedinecad”, “Erdoğan” ve “Hasan Nasrallah” gibi el yazılarını görünce dosyanın tamamını talep ettiğini belirten Oğuzhan Atamtürk Uyar, Adem Özcan’ın kendisine “Başsavcım bu dosya çok enteresan, bu dosyaya çok farklı kişiler girdi, ben bir kısmını ayıkladım, ama gözümden kaçanlar olmuş olabilir, siz tekrar bir bakarsınız” dediğini aktardı. Uyar, Adem Özcan’ın 17 Aralık 2013’te yolsuzluk ve rüşvet iddialarına ilişkin operasyonun başlamasının ardından ‘Selam Tevhid Soruşturması’ dosyasının polislerce fezlekesiz bir şekilde kendisine iletildiğini söylediğini de aktardı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan da, kumpas iddianamesine "delil" olarak giren anlatımında, ‘isim sayısının çokluğu, iddia edilen örgütün ismi ve amacıyla örtüşmeyen nitelikteki düşünce yapısına sahip olmayan insanların bir araya getirilmesi göz önünde bulundurulduğunda bu soruşturmanın genel işleyişin dışında bir soruşturma olduğunu fark ettiğini’ ifade etti. İrfan Fidan, iddianamede 'Selam Tevhid Soruşturması' kapsamında Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Karar yazarı Hakan Albayrak ve sunucu Defne Samyeli ile Adalet Bakanlığı’na ait telefon dökümlerini fark ettiğini belirtti, “Mahkeme kararıyla 280 kişinin dinlendiğini, bu kişilerin devlet yönetiminde, medyada, sanat dünyasında, iş dünyasında tanınan bilinen insanlar olduklarını, bu insanların etrafındakilerin de alınan kararlar nedeniyle dolaylı olarak dinlenilmiş olabileceklerini” söyledi.

'Hakan Fidan iddiası doğru değil'

İstanbul Başsavcıvekili olarak Cumhuriyet gazetesi soruşturmasına refakat eden Mehmet Akif Ekinci de, tanık olarak beyanında, 2011’de başlatılan ‘Selam Tevhid Soruşturması’nda ‘örgüt lideri’ olduğu iddia edilen Hüseyin Avni Yazıcıoğlu’nun eşi Kamile Yazıcıoğlu’nun 2015’te kendisine verdiği ifadenin detaylarını aktardı. Ekinci, 2011’de polise verdiği ifadesi ‘eşinin MİT Müsteşarı Hakan Fidan’la bağlantılı olduğu ve makamında ziyaret ettiği’ iddialarıyla tutanağa geçirilen Kamile Yazıcıoğlu’nun bu sözleri sarf etmediğini söylediğini aktardı. Ekinci, ifadeyi alan polislerden birinin Kamile Yazıcıoğlu’na 1500 lira vererek “Bunu borç olarak değil, hibe olarak veriyorum” dediğini söyledi.

"17 Aralık'tan sonra kaçırırcasına..."

Terörle Mücadele Şubesi’nde görev alan polis amiri Özgür Taşdemir, 2014’te Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde böyle bir dosya bulamadıklarını, bu dosyanın bir nüshasını savcılıktan alarak inceleme yapmaya başladıklarını, dosyanın 107 klasör olduğunu, dosyayı hızlı bir şekilde incelemeye tabi tuttuklarını söyledi. Taşdemir, “İşin en ilgi çekici tarafının bu her iki dosyanın hiçbir nüshasının Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü olarak kendilerinde olmaması olduğunu, sadece Teknik Takip Büro Amirliği'nde dinleme kararlarının birer suretinin bulunduğunu, başka da bir evrakın bulunmadığını, ayrıca bu soruşturmaya Terörle Şube Müdürlüğü’nde hangi büro tarafından bakıldığının da belli olmadığını” ifade etti.

Özgür Taşdemir, "17 Aralık 2013 tarihinden hemen sonra bu dosya ile ilgili mevcut verilerin kaçırılırcasına alelacele toplanarak, çekmecelerde, sağda solda ne varsa adliyeye getirilip teslim edilmiş olduğunu, teslim edilirken bir fezleke ya da üst yazı bile yazılmadığını, herhangi bir evrakın teslim kaydının tutulmadığını” söyledi.

Cumhuriyet’e operasyon

Cumhuriyet'e yönelik soruşturma kapsamında 31 Ekim’de gözaltına alınan Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, yazarlar Kadri Gürsel ve Güray Öz ile çizer Musa Kart, Cumhuriyet Kitap Genel Yayın Yönetmeni Turhan Günay, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Utku, Önder Çelik ve Hakan Kara tutuklanmıştı. Operasyon sırasında Almanya’da bulunan Cumhuriyet İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay da Türkiye’ye dönmesinin ardından 13 Kasım’da tutuklanmıştı.

Operasyonun ardından, "FETÖ ve PKK terör örgütlerine üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçlamasıyla yürütülen soruşturmanın savcısı Murat İnam’ın ‘Selam Tevhid’de Kumpas’ davasının 54 sanığından biri olduğu ortaya çıkmıştı.

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Basın Suçları Bürosu Başsavcıvekili Mehmet Akif Ekinci’nin nezaret ettiği soruşturmaya 2'si başsavcıvekili 3 savcı daha atadı. Başsavcılık daha önce Tahşiye soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Hasan Yılmaz, Ergenekon'da kumpas soruşturmasını yürütmekte olan Başsavcıvekili Zafer Koç ile Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet savcılarından Özgür Metin'i soruşturmada görevlendirmişti.

‘Selam Tevhid’de Kumpas’ davası

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili Ömer Faruk Aydıner tarafından hazırlanan 3 bin 153 sayfalık iddianamede, birinci sırada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın olduğu, 997 müşteki bulunuyor.

Davanın sanıklarına yönelik yöneltilen suçlamalar şöyle:

1) Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak (FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü),

2) Siyasi ve Askeri Casusluk, Gizli Kalması Gereken Bilgileri Açıklama ve Bu Suça Teşebbüs Etmek,

3) Cebir Ve Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni Ortadan Kaldırmaya Veya Görevlerini Yapmasını Kısmen Yada Tamamen Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etmek,

4) Suç Uydurma,

5) Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek,

6) Hukuka Aykırı Olarak Elde Edilen Verilerin Kaydedilmesi,

7) Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme Veya Değiştirme

8) Görevi Kötüye Kullanmak

9) Resmi Belgede Sahtecilik…

Ne kadar isteniyor?

Sanık olan tüm savcı ve hâkimlerin bir kez ağırlaştırılmış müebbet, ayrıca bir kez müebbet ve ek olarak 67 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

‘Selam Tevhid’de Kumpas’ davasının tanıkları arasında yer alan isimler arasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanan İrfan Fidan, eski İstanbul Cumhuriyet başsavcıvekilleri Oğuzhan Atamtürk Uyar ve Ali Cengiz Hacıosmanoğlu ile Terörle Mücadele Şube’de görevli polis amiri Özgür Taşdemir de bulunuyor.

Murat İnam hakkındaki iddialar

İddianamede, Savcı Murat İnam’ın 5 Temmuz 2013’te, soruşturma dosyasında adı geçen Abdullah Gökoğlan adlı kişi hakkında somut deliller olmamasına rağmen dinleme kararı talep ettiği şu sözlerle ifade ediliyor:

"2011/762 sayılı soruşturma evrakında, silahlı terör örgütü faaliyetine ilişkin bir delil olmamasına rağmen bu yöndeki vasıflandırmaya bağlı kalarak,

Kolluktan gelen talep yazılarında haklı ve ikna edici bilgi ve belgeler sunulamadığı halde, muhatapların silahlı terör örgütüyle bağlantıları ilişkilendirilmeksizin, başka surette delil elde etme imkânının bulunup bulunmadığı yeterince irdelenmeksizin soyut delillere dayanılarak, talebe konu soruşturmanın tam olarak aydınlatılabilmesi, şüphelilerin tespiti ile suç delillerinin eksiksiz toplanabilmesi, grubun hiyerarşik yapısının deşifre edilerek faaliyetlerinin ortaya çıkarılması, şüphelilerin suç delilleri ile birlikte yakalanabilmesi için başka türlü delil elde etme imkânının olmadığı ve suç işlendiğine dair kuvvetli şüphe sebeplerinin bulunduğu şeklindeki matbulaştırılan gerekçelerle,

05/07/2013 tarihinde, şüpheli Abdullah GÖKOĞLAN’ın kamuya açık yerlerdeki faaliyetlerinin ve işyerlerinin 1. kez 4 hafta süreyle teknik araçlarla izlenmesi, gizli olarak ses ve görüntü kaydı alınmasına dair talepte bulunduğu anlaşılmıştır."

Havaleler de yer aldı

İddianamede Savcı Murat İnam’ın kız kardeşinin çalıştığı eğitim kurumlarının 2010 KPPS’de çalınan sorular kapsamında başlatılan soruşturmada yer aldığı belirtildi, bu kurumlardan yapılan 857,89 liralık üç havalenin tarihlerine yer verildi.

Savcının görüşme trafiği de iddianamede

İddianamede, Murat İnam’ın arama ve mesajlaşma trafiğine ilişkin şu ifadeler yer aldı:

1. Murat İNAM ile 5 arama/mesaj kaydı bulunan Hüseyin AVCI isimli şahsın;

Hüseyin KARA ; “Hüseyin KARA: İzmir Yüksek İslam Enstitüsü Mezunudur. Milli Eğitim Bakanlığında bir müddet öğretmen olarak çalıştı daha sonra istifa ederek Yurt Müdürlüğü ve Bölge İmamlıkları yaptı. Bir süre Gürcistan sorumluluğu yaptı, Uzak Doğu imamlığı, bir süre de Orta Doğu imamlığı görevinde bulundu.”, “Başyüceler kurulunda bulunur.”, “….. Pasifik İmamı Hüseyin KARA, …..”, “Örgütün Üst Kurulu ….. Hüseyin KARA, ….. isimli şahıslardan oluşmaktadır.”, “Hüseyin KARA; Aslen Rizeli’dir. Örgüt içerisinde bir dönem Afrika’dan sorumlu kıta imamlığı, daha sonra da Pasifik’ten sorumlu kıta imamlığı yaptığını biliyorum.”, “Hüseyin KARA firmanın yetkilisine “Siz Güneydoğu’daki baraj ihalelerine girin ben elimden geleni yaparım. Bürokrasi kısmını ben hallederim, kurumlarda birçok tanıdığımız var” dedikten sonra sohbetin ilerleyen kısmında ise “Kurumlardaki bürokratlara Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi (Ahmet Örs Hastanesi)’nin üst katında ders ve sohbet yaptıklarını, bu nedenle birebir ilişkilerinin iyi olduğunu” söyledi.”, “ Hüseyin KARA Konya ve Antalya imamlığı yaptı” şeklinde hakkında ifadeler bulunan şahıstır. Hüseyin KARA isimli şahıs ile 7 arama/mesaj kaydının bulunduğu,

2. Murat İNAM ile 123 arama/mesaj kaydı bulunan Kaan ÖZKUBAT isimli şahsın;

a) Abdullah TAŞDEMİR; Hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesislerinde müdür yardımcılığı görevi yaptığı, PDY üyesi savcı ve hâkimleri tesiste ücretsiz olarak ağırladığı, mevcut hükümet aleyhinde propaganda yaptığı, PDY yapılanmasına destek verdiği ve örgüt adına faaliyet yürüttüğü, 17 Aralık sürecinin şahsın sorumlu olduğu tesislerde savcılar ve hâkimler tarafından tasarlandığı ve çalışanların buna tanık olduğu şeklinde ihbar bulunan şahıstır. Abdullah TAŞDEMİR isimli şahıs ile 14 arama/mesaj kaydının bulunduğu,

b) Süleyman PEHLİVAN; “PDY üyesi Cumhuriyet Savcısı” şeklinde ifade bulunan şahıstır. Süleyman PEHLİVAN isimli şahıs ile 58 arama/mesaj kaydının bulunduğu,

3) Murat İNAM ile 7 arama/mesaj kaydı bulunan Uğur TOMBUL isimli şahsın;

a) Ekrem DUMANLI ; “Yapıya üye olup ayrılmış veya halen aktif bir şekilde faaliyet yürüten şahıslar kim/kimlerdir? Zaman Gazetesi vs. Ekrem DUMANLI- Genel Müdür”, “Zaman gazetesi genel yayın yönetmeni Ekrem DUMANLI göreve gelene kadar illerde zaman gazetesi temsilcisi olan kişiler genelde o ilin imamı olan şahıslardı.”, “ Fetullah GÜLEN’in ……….ile irtibatını, uzun yıllar, Zaman Gazetesinden Ekrem DUMANLI sağlar.”, “Ekrem DUMANLI ; Kendisi Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni’dir. ……… O tarihte Ekrem DUMANLI Bahçelievler Bölge İmamıydı.”, “Cemaatin medya yapısından genel sorumlu: …..Ekrem DUMANLI …..”, “Ekrem DUMANLI’ Yozgatlı’dır. Edebiyat öğretmenliği yapmıştır bir süre. Zaman gazetesinde alt düzeyde bir görevi vardı. Daha sonra Amerika ‘ da eyalet sorumlusu oldu ardından da, Zaman Gazetesinin genel yayın yönetmenliğini yaptı halen daha yayın yönetmenidir. Gazetedeki konum itibarı ile doğrudan F. GÜLEN’ le irtibatlı bir isimdir. Hükümetle cemaatin arası iyiyken bürokratik bütün görüşmeleri yapan ve bu yapıyı en iyi tanıyan isimdir.” şeklinde hakkında ifadeler bulunan şahıstır. Ekrem DUMANLI isimli şahıs ile 14 arama/mesaj kaydının bulunduğu,

b) Ahmet Sait KAVURMACI; “bahse konu şahsın örgüt adına himmet parası topladığı” şeklinde hakkında ifade bulunan şahıstır. Ahmet Sait KAVURMACI isimli şahıs ile 34 arama/mesaj kaydının bulunduğu anlaşılmıştır.

Mehmet Akif Ekinci: Örgütün lideri olduğu iddia edilen kişinin eşi ifadesini değiştirdi

Cumhuriyet soruşturmasına nezaret eden Basın Suçları Bürosu Başsavcıvekili Mehmet Akif Ekinci’nin HSYK’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında verdiği tanık ifadesi iddianamede şöyle yer aldı:

"İstanbul Adliyesinde Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptığını, bahse konu 2011/762 sayılı soruşturma evrakının evveliyatını bilmediğini, 2011/762 sayılı dosyada kolluk görevlileri hakkındaki görevi kötüye kullanma iddiaları yönünden tefrik edilen evrakın uhdesine verildiğini, dosyanın numarasını şu an hatırlayamadığını, evrakı verildiğinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle mücadele şube Müdürlüğünce 2011/762 sayılı dosyada adı geçen ve dosyada emniyet tarafından bilgi sahibi olarak dinlenen Kamile YAZICIOĞLU isimli bayanın ifade vermek üzere emniyete geldiği bildirilerek, adliyeye getirildiğini, Kamile YAZICIOĞLU’nun ifadesini aldığını, bayanı ifade vermek üzere kendisinin çağırmadığını, 2011 yılında İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Selam Tevhid adıyla bir örgüt soruşturması başlatıldığını, örgütün liderliğini Kamile YAZICIOĞLU’nun eşi Hüseyin Avni YAZICIOĞLU’nun yaptığının belirtildiğini, Emniyet tarafından yapılan araştırmada soruşturma çerçevesinde 2011 yılında 2 defa İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Kamile YAZICIOĞLU’nun ifadesinin alındığı tespit edilerek ilgili belgelerin savcılığa getirildiğini, dosya kendisine verildikten sonra emniyet ve kendisi tarafından bayanın ifadesinin alındığını, bayanın ifadelerinde 2011 yılında verdiği bazı anlatımlarının tutanaklara geçirilmediğini, bazı hususların da sübut bulmuş gibi tutanaklara yansıtıldığını, müteakiben de ifadenin altının kendisine imzalatıldığını söylediğini, ifadesini alırken anlatımlar kendisine ait değilse tutanağı neden imzaladığını sorduğunda, bayanın tutanaktaki imzanın kendisine ait olduğunu ancak, 2011 yılındaki ifade alma işleminden sonra tutanak bitiminde okumak istediğinde tutanağı düzenleyen polis amir ve memurlarının “sen bize güvenmiyor musun, biz sana kötü bir şey yapmayız” diyerek kendisini ikna ettiklerini, bu nedenle onlara güvenip okumadığını ve tutanağı imzaladığını söylediğini, Kamile YAZICIOĞLU’nun verdiği ifadesinde, rızasına aykırı olarak tutanağa geçirilen hususları örneğin, emniyette alınan ilk ifadesinde eşi Hüseyin Avni’nin MİT Müsteşarı Hakan FİDAN ile görüştüğü, makamına gittiği yönünde bir beyanın tutanağa geçirildiğini ancak kesinlikle böyle bir beyanda bulunmadığını, eşinin Hakan FİDAN ile herhangi bir ilişkisi olduğuna dair bizzat görgüsünün bulunmadığını belirttiğini, ayrıca yine dosyayı incelediğinde MİT Müsteşarı Hakan FİDAN’ a ait bir CV bulunduğunu gördüğünü, MİT Müsteşarına ait kişisel bilgilerin de bulunduğunu tespit ettiğini, Kamile isimli bayan verdiği ifadesinde kesinlikle bu belgeyi kendisinin vermediğini, bu belgeyi vermiş gibi düzenlenen tutanakları da kabul etmediğini söylediğini, Kamile YAZICIOĞLU’nun yine ifadesinde kendisiyle özellikle iki tane emniyet amirinin ilgilendiğini, çok yakın davrandıklarını söylediğini, hatta paraya ihtiyacı olduğunda da kendisiyle ilişkide olan bu emniyet amirlerinden birisinin bir seferinde 1500 TL para verdiğini ve kendisine “bunu sana borç olarak değil, hibe olarak veriyorum” dediğini ve bu parayı da geri ödemediğini söylediğini, kendisindeki dosyada 2011/762 sayılı soruşturmayla alakalı dinleme kayıtlarına ilişkin bir bilgi bulunmadığını, ifadesini alırken Kamile YAZICIOĞLU’na kocasının terör örgütü faaliyeti içerisinde bulunan bir kişi olarak dosyada yer aldığını belirterek sorduğunda, kocasının İran’a sempatisi olduğunu, ideolojik olarak İran’a angaje olduğunu, gidip geldiğini ancak kocasının bugüne kadar bir örgüt faaliyeti içerisinde olduğuna dair bir bilgi ve görgüsü olmadığını, bir örgütsel faaliyeti olmadığını belirttiğini, 2011/762 sayılı dosya üzerinden Kamile YAZICIOĞLU’nun ifadelerinden yola çıkılarak eşi Hüseyin Avni YAZICIOĞLU’nun yasadışı terör örgütü eylemi içerisinde olduğu algısı oluşturularak, soruşturma dosyasında iletişimin tespitine dair hukukî gerekçe yaratılmaya çalışıldığı izlenimi edindiğini ifade etmiştir.

İrfan Fidan: Normalin dışında bir işleyiş vardı

Davanın tanıklarından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan’ın ifadeleri iddianamede şöyle yer aldı:

Halen İstanbul Adliyesinde Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptığını, Başsavcı Vekili Oktay ERDOĞAN’ın tayininin çıkmasından sonra Oğuzhan Atamtürk Bey’in TMK’daki tüm dosyalara el koyduğunu, Cumhuriyet savcısı arkadaşları Fuzuli AYDOĞDU, İsmail UÇAR ve kendisine tüm dosyaları incelemeleri için devrettiğini, 2011/762 soruşturma sayılı tek klasörden ibaret dosyayı incelerken, dosyaya örgütsel doküman olarak konulan, “Müstekbirlerin eylem planı” olarak hatırladığı dokümanın üzerinde maddeler halindeki bölümlerin yanına el yazısı ile yorum şeklinde notlar yazıldığını ve 6. madde olarak numaralandırılan bölümün yanında ok çıkartılarak sırasıyla “Ahmedinecad”, “Tayyip Erdoğan” ve “Hasan Nasrallah” şeklinde isimlerin yazıldığını tespit ettiğini, bunun üzerine dosyanın sahibi gözüken Cumhuriyet Savcısı Adem ÖZCAN’ın kâtibi Çiğdem Hanım’ı arattırarak Başsavcı Vekilliği çalışma odasına gelmesini istediğini, kendisinden dosyanın devamını getirmesini istediğinde 100 küsur klasörden ibaret olduğunu belirterek dosyaları birkaç saat sonra getirdiğini, dosyanın yeni çıkan kanun gereği yeniden tevzii edilmek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına devredildiğini, ayrıca dosyanın tamamının da çalışma yapılmak üzere emniyete gönderildiğini,

Dosyaları aldıktan ve inceledikten sonra çok fazla sayıda telefon numarası ve bu telefon numarası sahiplerine ait basılmış tape bilgilerini gördüğünü, TMK’dan sorumlu Başsavcı Vekilliğince ayrıntılı inceleme için soruşturma dosyasının İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderildiğini, kamuoyunda yakinen tanınan isimler olması nedeniyle kendisinin de isimlerini bildiği Defne SAMYELİ, Ertuğrul ÖZKÖK, gazeteci Hakan ALBAYRAK ve Numan KURTULMUŞ gibi kişilerle beraber Adalet Bakanlığı’na ait telefonlarla ilgili tape dökümlerinin bulunduğunu fark ettiğini, bildiği kadarıyla Kamile YAZICIOĞLU isimli bayanın ifadesinde devlette önemli görevlerde bulunan istihbarat teşkilatının başındaki kişi hakkında ifade verdiğini, bu ifadede devlet yönetiminde bulunan birtakım insanların Selam Örgütü adı altında sözde İrancılık yaptığını iddia ettiğini gördüğünü, daha sonra dosyanın emniyette kaydının bulunmadığını öğrendiklerini bu nedenle emniyet görevlileri hakkında işlem yapılması için evrakın tefrik edilerek bu yönüyle Cumhuriyet Savcısı Mehmet Akif EKİNCİ’ ye verildiğini, akabinde de Kamile YAZICIOĞLU’ nun Mehmet Akif Bey’ e verdiği ifadesinde daha önceki önceki beyanlarını doğrulamadığını öğrendiğini, bildiği kadarıyla mahkeme kararıyla 280 tane kişinin dinlendiğini, bu kişilerin devlet yönetiminde, medyada, sanat dünyasında, iş dünyasında tanınan bilinen insanlar olduklarını ve bu insanların etrafındaki kişilerin de bu şahıslar hakkında alınan mahkeme kararları nedeniyle dolaylı olarak dinlenilmiş olabileceklerini düşündüğünü,

Kolluktan gelen iletişimin tespiti taleplerine ilişkin İstanbul Adliyesindeki uygulamanın, telefon numarası sahiplerinin açık kimlik bilgilerinin talep edilecek kararda belirtilmesi şeklinde olduğunu, ancak bazı durumlarda durumun aciliyetine binaen, örneğin kolluğun “bomba ihbarı var”, “filan yere sabotaj yapılacak” gibin iddiaları olduğunda, bir an önce eksikler giderilmek üzere tespit edilebildiği kadarıyla isim-soyisim yazılmak suretiyle de karar talep ettiklerinin olduğunu, bu durumun istisna teşkil ettiğini, 2011/762 sayılı soruşturma dosyasındaki isimlerin dosya içerisinden gördüğü kadarıyla kamuoyunca tanınan bilinen, kamuoyunu etkileyebilecek nitelikte etki gücü olan kişilerden teşekkül ettiğini,

Tüm bu anlattıkları ışığında, isim sayısının çokluğu, iddia edilen örgütün ismi ve amacıyla örtüşmeyen nitelikteki düşünce yapısına sahip olmayan insanların bir araya getirilmesi göz önünde bulundurulduğunda bu soruşturmanın genel işleyişin dışında bir soruşturma olduğunu fark ettiğini ifade etmiştir.

“Şüpheli Savcı Adem Özcan dosyanın durumunu baştan beri biliyordu”

Eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Oğuzhan Atamtürk Uyar, ifadesinde şunları söyledi:

2012 yılı Haziran ayından beri İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görev yaptığını, 16/01/2014 tarihli kararname ile TMK 10. maddesi ile görevli İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atandığını, göreve başladıktan sonra bürodaki tüm soruşturma dosyalarını kabaca görmek ve mahiyetlerine vakıf olmak istediğini, bu nedenle tüm savcı arkadaşlarının uhdelerinde bulunan soruşturma evrakını hem UYAP üzerinden hem de fiziki olarak kendi uhdesine aldığını, ilk bakışta söz konusu 2011/762 sayılı dosyada bulunan matbu bir doküman üzerine el yazısıyla “Ahmedinecad, Hasan Nasrallah ve Recep Tayyip ERDOĞAN” isimlerinin yazılmış olduğunun dikkatini çektiğini, dosyayı kapsamlı olarak incelemek üzere ayırdığını, ilgili zabıt kâtiplerinin dosyanın 100’ den fazla klasörden oluştuğunu ve Savcı Adem ÖZCAN Bey’ in geri kalan dosyaları vermediğini söylediklerini, sadece bir klasörünü göndermiş olduğunu gördüğünü, zabıt kâtiplerini göndererek geri kalan tüm klasörlerini istediğini, klasörlerin tamamı geldikten sonra Savcı Adem Bey’ in de yanına gelerek “Başsavcım bu dosya çok enteresan, bu dosyaya çok farklı kişiler girdi, ben bir kısmını ayıkladım, ama gözümden kaçanlar olmuş olabilir, siz tekrar bir bakarsınız” dediğini, yani baştan beri dosyanın durumunu bildiğini, gelen klasörlere baktığında çok miktarda telefon dinlemelerine ilişkin tape dökümlerinin çıkartılıp dosyalandığını ve bu görüşme dökümlerinin bir kısmının kamuoyunda isimleri bilinen kişilere ait olduğunu fark ettiğini, soruşturma dosyasında yer alan örgütün “Tevhid – Selam” ve “Kudüs Örgütü Terör Örgütü” isimleriyle dosyada geçtiğini, dosyanın başlangıcında ilk etapta 2010 esaslı bir dosya ile başladığını, daha sonra 2011/762 sayılı bu dosyayla birleştirildiğini gördüğünü, telefon görüşme tapeleri bulunan kişilerin bir kısmının tanınmış kişiler olması sebebiyle öncelikle dosyada bu yönde bir inceleme yapmak istediğini, Süleyman UYSAL ve Ali URAL isimli iki zabıt kâtibini görevlendirerek tüm tapelerde yer alan isimleri liste halinde tespit ettirdiğini, bu arada İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bir yazı yazarak dosya kapsamında yapılan işlemlerle ilgili bilgi istediğini, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce gönderilen 14/02/2014 tarihli yazı ile 2011/762 sayılı soruşturma dosyası kapsamında yapılan işlemlerin sonucuna ait herhangi bir kayda rastlanılmadığının bildirildiğini, bununla birlikte Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce soruşturma dosyasının incelenmek üzere talep edildiğini, şubelerinde bu dosyayla ilgili herhangi bir belge ve kayıt bulunmadığı için bir terör örgütü soruşturması olduğu da düşünülerek durumun aciliyeti göz önüne alınarak soruşturma dosyasının bütün halinde Terörle Şube Müdürlüğüne gönderildiğini, bu arada Cumhuriyet Savcısı Adem ÖZCAN tarafından bir mühürlü zarf içerisinde gizli tanık ifadesi ve kimlik bilgilerinin tarafına gönderildiğini, dosyanın Adem Bey’den alınmış olması sebebiyle bu evrakın neden kendisinde kaldığını sorduğunda, çekmecesinde unutulmuş olduğunu ve tape kayıtlarının dijitallerini içeren hard disklerin de kendisinde olduğunu söylediğini, ayrıca Adem ÖZCAN Bey’ in Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki soruşturmayı yürüten polislerin 17 Aralık 2013 günü 2011/762 sayılı soruşturmayla ilgili tüm dinlemeleri sonlandırıp hard diskleri sökerek fezleke bile düzenlemeden tüm evrakları getirip kendisine teslim edip gittiklerini söylediğini, görevli polislerin bu davranışının da bu dosya ile ilgili kafasında oluşan şüpheleri artırdığını, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından dosya üzerinde yapılan ilk çalışmalar sonucunda dosyada takip edilen şahısların herhangi bir silahlı eylem yada terör faaliyetlerinin tespit edilemediğinin bildirildiğini, ayrıca Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bu dosyaya arşiv kayıtlarında rastlanılmadığının, dosyanın bir nüshasının Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde bulunması gerekirken bulunmadığının, soruşturmanın Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde hangi büro ve tim amirliği tarafından yapıldığının net olarak belli olmadığının, dosya kapsamında talep edilen mahkeme kararlarına konu talep yazılarında örgütün ismi hanesine “Dini Motifli Terör Örgütü”, “El Kaide”, “Hizbullah”, “Kudüs Ordusu”, “Tevhid-i Selam”, “Nureddin Şirin Selam Tevhid Örgütü”, “PKK-KCK” gibi dosya kapsamıyla ilgisiz örgüt ve suç isimlerinin girildiğinin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından bildirildiğini, dosyadaki tapelerin bir çoğunda hiç suç içermeyen görüşmeler ve hatta özel hayata ilişkin görüşmeler bulunduğunun dikkat çektiğini, tapelerde yer alan isim ve telefon numaraları konusunda Emniyet Müdürlüğüne yeniden bir yazı göndererek mahkeme kararı istenirken gösterilen isim ve telefon numaralarının gerçek kayıtlara uygun olup olmadığı konusunda araştırma yapılmasını istediğini, emniyetin yaptığı araştırma sonucuna göre farklı isimlerle yada gerçeğe aykırı kayıtlarla dinlenen herhangi bir kişinin tespit edilemediğini ancak kamu görevlisi, MİT mensubu, milletvekili yada siyasi kişilere yakın danışman düzeyinde kişilerin ağırlıklı olarak dinlendiği sonucunun ortaya çıktığını, dosya kapsamında soruşturmanın başlangıcında en önemli bilgileri Emniyete verdiği anlaşılan ve dosyadaki örgüt yöneticilerinden olduğu iddia edilen Hüseyin Avni YAZICIOĞLU’nun eşi Kamile YAZICIOĞLU tarafından emniyet görevlilerine bazı belgelerin getirilip teslim edildiğini, eşiyle ilgili verdiği birtakım bilgilerin dosyada yer aldığını, soruşturma kapsamındaki dinlemelerin bir şekilde basında yer almasından sonra Kamile YAZICIOĞLU isimli bayanın emniyet müdürlüğüne başvurması üzerine yeniden ifadesinin alındığını, alınan son ifadesinde Kamile YAZICIOĞLU’ nun dosyadaki önceki ifadelerini kısmen yalanladığını, eşi Hüseyin Avni YAZICIOĞLU’na ait olduğunu beyan ederek Emniyet görevlilerine teslim ettiği bazı belgelerin içerisinde kendisi tarafından teslim edilmeyen belgelerin de olduğunu söylediğini, örneğin önceki ifadelerinde eşinin MİT Müsteşarı Hakan FİDAN ile irtibatlı olduğuna, eşinin onu makamında ziyaret ettiğine ilişkin ifadeleri kabul etmediğini, kendisinin böyle bir beyanda bulunmadığını, eşinin Hakan FİDAN’la tanıştığına dair bir bilgisinin olmadığını söylediğini, MİT Müsteşarı Hakan FİDAN ile ilgili olup dosyada bulunan özgeçmiş belgesini kendisinin vermediğini beyan ettiğini, ayrıca yine eşinin bilgisayarında İsrail’in konsolosluk binasına ait uydu görüntülerini gördüğüne ilişkin bir beyanda da bulunmadığını, böyle bir bilgi ve görgüsünün olmadığını söylediğini, önceki ifadelerinde görevli polislerin yazdıkları ifade tutanaklarını kendisine okutmadan imzalattıklarını anlattığını, tüm bunlardan soruşturmanın aslında var olan bir terör örgütünü soruşturmaktan ziyade, zorlama bir biçimde MİT Müsteşarı ve hükûmete yakın bazı isimler ve siyasi kişilerin İran ile işbirliği içinde ve İran’a yakın terör örgütlerine destek veren konumda olduklarını göstermeye yönelik bir çalışma olarak değerlendirdiğini, kendisinde böyle bir kanaat uyandırdığını, zaten çok tehlikeli ve çok önemli bir terör örgütüne yönelik soruşturma dosyasında 17 Aralık 2013 günü tüm dinlemeleri sonlandırıp apar topar dosyanın savcısına fezlekesiz bir şekilde teslim edilmesinin bu sonucu ortaya koyduğunu, dosya emniyete bütün olarak gönderildiği için ilk etapta toplamda kaç kişinin dinlemeye alındığı konusunda net bir tespit yapamadıklarını, zira tape dökümlerinden tespit yaparken hem doğrudan dinlenen hem de dolaylı dinlenenlerin aynı listeye yazılmış olduğunu, basında kimlerin ve kaç kişinin dinlendiğine dair yer alan bilgilerin sağlıklı olmadığını, zira basında yayınlanan isimler arasında, bu dosyanın dışında, çok farklı dosyalardan da dinlemeye alınmış kişilerin bir arada bulunduğunu, örneğin yanına bir avukatın geldiğini, hakkında DHKP-C örgütüne üye olduğu şüphesiyle Adem ÖZCAN’ ın daha evvel kendisini tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk etmesine karşın, bu kez de Selam Tevhid Terör Örgütü üyesi olduğundan bahisle telefonunun dinlendiğine ilişkin basında adının çaktığını söyleyerek, “artık savcı bir karar versin, ben DHKP-C’li miyim, Selam’ cı mıyım? ben de bileyim” şeklinde yakınmada bulunduğunu, emniyetin yaptığı çalışmalar sürerken mahkeme kararı ile bu 2011/762 sayılı dosyada dinlenen kişilerin listesini istediklerini, ilk etapta gönderilen listeye göre 7 kişinin 2010 yılı esaslı ilk dosyada, 234 kişinin de 2011/762 sayılı dosyadan olmak üzere toplan 241 kişinin dinlemeye alındığı bilgisine ulaştıklarını, bu kişilerin görüştüğü kişilerle ilgili suç teşkil etmeyen ve özel hayata ilişkin görüşmelerin de tape dökümü yapılıp dosyaya konulması sebebiyle dolaylı biçimde görüşmeleri dinlenmiş ve kaydedilmiş olan kişi sayısının 2280 olarak tespit edildiğini, Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda mahkeme kararı alınan 241 kişiden 96’sına ilişkin görüşme dökümlerinin tape dökümünün yapılmadığının tespit edildiğini, bu 96 kişinin görüşmeleri de tape dökümleri yapıldığında sayının 4000-4500 civarında olabileceğinin bildirildiğini, emniyette görevden alınan eski polis görevlileri tarafından herhangi bir kayıt bırakılmadan silinmiş olmasına rağmen, halen internet üzerinden Youtube ve Twitter hesaplarında “Acem Uşakları” isimli bir site aracılığı ile bu dosyaya ilişkin belgelerin yayınlanmakta olduğunu, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünden aldıkları bilgiye göre elde mevcut olan soruşturma dosyasında bile bulunmayan bazı belgelerin internette yayınlandığını öğrendiklerine, bu sebeple Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün halen hem iddia edilen terör örgütünün faaliyetlerine yönelik çalışmalarını, hem de silinen bilgisayar kayıtlarının kurtarılmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü, bu evrakın soruşturmasının halen Cumhuriyet Savcısı İrfan FİDAN’ın uhdesinde bulunduğunu, halen Emniyet Müdürlüğündeki çalışmanın sonucunun beklendiğini, bu soruşturma kapsamında görev yapan emniyet görevlilerinin hukuka aykırı işlemleri ile ilgili ayrıca bir soruşturma başlattıklarını, bu soruşturmanın Cumhuriyet Savcısı Mehmet Akif EKİNCİ tarafından yürütüldüğünü...

Polis amiri: 17 Aralık’ta dosyayı kaçırır gibi götürdüler, TEM’de kaydı yok

‘Selam Tevhid’de Kumpas’ iddianamesinde tanık ifadesi yer alan Terörle Mücadele Şube’de görevli polis amiri Özgür Taşdemir şunları söyledi:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde yaklaşık 1,5 aydan beri Emniyet Amiri olarak görev yaptığını, 17 Aralık 2013 tarihini müteakip İstanbul Emniyetinde görev değişiklikleri olduktan sonra yeni görevine atandığında elindeki dosyaların ne olduğunu tam olarak bilemediğini, yanlış hatırlamıyorsa 13 Şubat 2014 tarihinde Başsavcı Vekili Oğuzhan Bey’ in Selam Tevhid Terör Örgütü dosyası ile ilgili kendilerine bilgi verdiğini, kendilerinden yapılan işlemlerin akıbetini sorduğunu, bu araştırmayı yaptıklarında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde böyle bir dosya bulamadıklarını, bu dosyanın bir nüshasını savcılıktan alarak inceleme yapmaya başladıklarını, dosyanın 107 klasör olduğunu, dosyayı hızlı bir şekilde incelemeye başladıklarında Selam Tevhid Terör Örgütüne ilişkin olduğunu, 240’va yakın hakkında dinleme kararı olan şahıs bulunduğunu gördüklerini, bunların küçük bir kısmının aynı şahıslara ilişkin farklı numaralar olduğunu, daha sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının kendilerinden ayrıntılı bir araştırma yaparak bir rapor hazırlamalarını istediğini, dosyanın ayrıntılı ve büyük bir dosya olduğunu, şu an itibariyle rapor hazırlama aşamasında olduklarını, dosyada sabit bir suç isminin olmamasının dikkatlerini çektiğini, “Nureddin Şirin”, El Kaide”, Ergenekon”, “Nureddin Selam Tevhid Örgütü” gibi birden fazla örgüt ismi kullanılarak dinleme kararları alındığını gördüklerine, meının aynı gün Marksist-Leninist Örgütten fiziki takip talep etmesine karşın ilgili hâkimin kararını PKK örgütünden vermiş bulunduğunu, dosyada ilk olarak 2010/1074 numarasıyla soruşturmaya başlandığını, 1997-98 yıllarında Sincan’da yapılan “Kudüs Gecesi” sonrası Hüseyin VELİOĞLU’ na yapılan bir operasyondan sonra hapis yatan Nureddin ŞİRİN’ in 2004 yılında cezaevinden çıktıktan sonra tekrar örgütsel eylem çabasına girdiğinden bahisle yeniden takibe alındığını, bu dosyanın numarasının 2010/1074 olduğunu, daha sonra AKABE Vakfı Başkan Yardımcılığı yapmış olan Hüseyin Avni YAZICIOĞLU’ nun eşi Kamile YAZICIOĞLU’ nun verdiği bazı bilgiler üzerine evrakın 2011/762 sayılı soruşturma numarası aldığını, daha sonra dosyada birleştirme kararı verilerek soruşturmaya 2011/762 numarası üzerinden devam edildiğini, işin en ilgi çekici tarafının bu her iki dosyanın hiçbir nüshasının Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü olarak kendilerinde olmaması olduğunu, sadece Teknik Takip büro amirliğinde dinleme kararlarının birer suretinin bulunduğunu, başka da bir evrakın bulunmadığını, ayrıca bu soruşturmaya Terörle Şube Müdürlüğünde hangi büro tarafından bakıldığının da belli olmadığını, 17 Aralık 2013 tarihinden hemen sonra da bu dosya ile ilgili mevcut veriler kaçırılırcasına alelacele toplanarak, çekmecelerde, sağda solda ne varsa adliyeye getirilip teslim edilmiş olduğunu, teslim edilirken bir fezleke yada üst yazı bile yazılmadığını, herhangi bir evrakın teslim kaydının tutulmadığını, yine dinlenen 240’ a yakın kişi olmasına rağmen bunların 93 tanesinin tapesi basılmadığını, 93 kişinin tapeleri de okunduğunda ve basıldığında dolaylı dinlenen 2280 kişinin daha da artacağını, gerçeğe aykırı isimler kullanılarak, örneğin Ahmet isimli kişinin Mehmet adı verilerek talep edilip dinlendiği hususunda bir tespitlerinin olmadığını ancak dosyayı incelemeye devam ettiklerini, kural olarak dinleme yapılabilmesi için başka suretle delil elde etme imkânının olmaması gerektiğini buna karşın dosyayı incelediklerinde bu kuralın bu dosyada göz önünde bulundurulduğunu düşünmediklerini, bu dosyanın şu anda kendilerinde bulunan kısmın dosyanın tamamına ait olduğunu düşünmediğini, bazı internet sitelerinde bu dosyayla ilgili kendilerinde bile bulunmayan evrakın yayınlandığını, dosyada incelenen kısım itibariyle herhangi bir silahlı terör örgütü varlığına rastlamadıklarını, ancak belki yoruma dayalı olarak 3-5 insanın kendi çevresindeki ve yakınındaki insanları kamu dairelerine yerleştirme, üniversiteden öğrenci toplayarak İran’a götürme teşebbüsü olduğu yönünde verilerin bulunduğunu, ancak bunu bir casusluk faaliyeti için yapıp yapmadıklarını bilemediğini, bunun hukukçuların karar verebileceği bir konu olduğunu, dosyanın içerisinde dosyayla alâkası olmayan, örneğin narkotik eylemlere ilişkin evrakın bulunduğunu gördüklerini, dosyada gerek sağ, gerek sol ve gerekse de bölücü terör eylemeliyle ilgili birbiriyle ilgisiz birçok örgütün ismi kullanılarak dinleme kararlarıı alınmış olmasının, Terörle Şube Müdürlüğündeki 4 bürodan hangisinin bu dosyaya baktığının belli olmamasının, bununla ilgili emniyette bir kayıt bulunmamasının, dosyada birbiriyle ilgisiz evrakların olmasının dikkat çekici olduğunu, dosyanın klasör numaralarının belli olmadığını, kronolojik bir esasa göre tasnif edilmediğini, içerisindeki evrakın belli bir sıraya göre teselsül edecek şekilde tasnifli olmadığını, bunun da dosyanın incelenmesini zorlaştırdığını, dosyada mevcut tapelerde suç unsuru içermeyen görüşmelerin bulunduğunu ve özel hayatın gizliliğine uyulmadığını fark ettiklerini ifade etmiştir.

Başsavcı Vekili Hacıosmanoğlu: CHP'li vekil dinlendiğini söyledi

İddianamede eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Ali Cengiz Hacıosmanoğlu'nun iddianamedeki ifadesi şöyle:

"Halen İstanbul Adliyesinde Özel Soruşturma ve Memur Suçları Soruşturma bürolarından sorumlu Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görev yaptığını, bahsi geçen yasadışı dinleme iddiaları basına yansıdıktan sonra eski Savcı olan CHP Milletvekili Ali ÖZGÜNDÜZ’ün Başsavcı Bey’e yasadışı şekilde dinlendiğinden bahisle bir müracaata bulunduğunu, Başsavcı Bey’ in Ali ÖZGÜNÜDÜZ’ ü kendisine yönlendirdiğini, daha sonra da bu konuyla ilgili şikâyetlerin peyder pey gelmeye başladığını, gazetede ismini görenlerden İstanbul’da bulunanların doğrudan kendilerine dilekçe getirmeye başladıklarını, bunların hepsine bir hazırlık numarası verip, gelenleri de üzerine birleştirmek suretiyle devam ettiklerine, ayrıca başka yer adliyelerinden yetkisizlik kararıyla gelenlerin de olduğunu, 2011/762 sayılı soruşturma dosyasını inceleme fırsatının olmadığını, halen de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde dosyayla ilgili gerekli araştırmaların yapıldığını Başsavcı Vekili Orhan Bey’den öğrendiğini, şuan itibariyle kendisinde usulsüz dinleme yapan, hâkim-savcı dışındaki diğer kamu görevlileriyle ilgili olarak 2014/28026 sayılı soruşturma dosyası bulunduğunu, bu dosyada müracaatçı sayısının 123 olduğunu, bunlardan doğrudan dinlendiğini tespit ettiklerinin 24 kişi olduğunu, diğerlerinin dolaylı olarak dinlenen kişiler olduğunu, halen şikâyet dilekçelerinin gelmeye devam ettiğini, Savcı Adnan ÇİMEN’i memur suçları bürosunda görev yapan çalışkan birisi olarak bildiği ancak bu dosyayla ilgisinin boyutunu bilemediğini, diğer Savcı Adem ÖZCAN’ ı da fazla tanımadığını, hakkında bir yorum yapacak kadar bilgi sahibi olmadığını, yürütmekte olduğu soruşturma sırasında kendisine intikal eden bahse konu soruşturma dosyasında dinlendiğini iddia eden kişilerle ilgili olarak almış olduğu dilekçelerden hâkim-savcı kısmını ilgilendirenlerin birer örneğini klasör haline getirdiğini ve başmüfettişliğe sunduğunu..."