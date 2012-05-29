Cumhuriyet, Milliyet, Evrensel ve Özgür Gündem Tekirdağ F tipinde yasak mı?

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

Tekidağ 1 No’lu F tipi Cezaevi’nde yatan mahkûmlar CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur’a gönderdiği mektupta, kurum ve görevlileri hakkında asılsız haber ve yazılar olduğu gerekçesiyle Cumhuriyet, Milliyet, Evrensel ve Özgür Gündem gazetelerinin yasaklandığını yazdı.

Mahkûmların CHP’li Onur’a gönderdikleri mektup şöyle:

“Bugün ülkemiz hapishanelerinde 11 yıldır süren koyu bir tecrit, baskı ve yasak var. Bu yasakların bir ayağında günlük gazetelerin tutsaklara verilmemesidir. Sadece Mart ve Nisan aylarında 25 Mart Tarihinde Cumhuriyet, 27 Mart 2012 tarihli Milliyet, 31 Mart 2012 tarihinde Evrensel, 11-12-17 Nisan 2012 tarihlerinde Özgür Gündem gazeteleri ve 26 Nisan tarihli Evrensel gazetesi, 'kurum ve kurum görevlilerinin hakkında asılsız haber ve yazılar’ olduğu gerekçesiyle verilmemiştir. 12 Eylül döneminde toplatılan, yakılan kitap, dergi ve gazeteler bugün ‘asılsız yalan haber‘ adı altında toplatılıyor, engelleniyor."