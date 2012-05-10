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F Tipi psikoloğu: Ben de insanca muamele görmüyorum

Ankara Sincan F tipi Ceza İnfaz Kurumu psikoloğu Nermin Serin,cezaevine giriş çıkışta insanca muamele görmediğini söyledi

10 Mayıs 2012 01:41

Hülya Karabağlı

 

ANKARA

 

Ankara Sincan F tipi Ceza İnfaz Kurumu psikoloğu Nermin Serin,cezaevine giriş çıkışta insanca muamele görmediğini söyledi. “  Ben de insansa muamele görmüyorum” diyen Serin, “ İlaç kullanıyorum.  Hasta olduğum için ilaçları almam gerekiyor.  İçeri ilaç sokulmadığı için her seferinde soyulup dökülüyorum. Ayakkabılarım çıkartılıyor”.

Serin infaz memurlarının itiraz etmeye kalkıştığında takındıkları tavrı, “Sanki dövecekmiş  gibi davranıyorlar” diye anlattı.

 

CHP’li Özdemir:  Psikolog  gibi değil, birinci müdür gibisiniz

 

TBMM Terörden Kaynaklanan Yaşam Hakkı İhlallerini Araştıran Komisyon, en çarpıcı toplantılarından birini yaptı. Terör örgütü üyelerinin psikolojik durumlarını öğrenmek  için komisyona    Ankara  2’nolu  F Tipi  Cezaevi   psikoloğu  Nermin Serin  davet edildi. Serin’in, cezaevinin fiziki koşullarından mahkumlara yönelik  projeleri içeren  sunumu  milletvekillerini isyan ettirdi.  CHP Sivas Milletvekili Malik Özdemir,  Serin’e, “ Sunumuz psikolog gözüyle  değil,  cezaevi birinci müdürü gibi hazırlanmış” eleştirisini yaptı. Cezaevi alt komisyonunda görev yaptığını anlatan Özdemir,  “ Cezaevlerinde çıplak arama var.  Kıç araması var.  Ben hiçbir cezaevinde 10 saatlik sohbet süresinin verildiğine tanık olmadık.   Siz bize,  bunları anlatın.  Haksız ve kötü muameleye tabi  tutulanlarınbaşvurularaını anlatın” diye yüklendi.

 

‘Dayaktan şikayet eden yok’

 

Özdemir’in sert çıkışı komisyonda bazı milletvekillerinin tepkisine neden oldu ancak Özdemir, sorularından  geri adım atmadı.  Cezaevi psikoloğu  Serin,  cezaevindeki tutuklu ve hükümlüleri en az 3 saat 10 kişilik guruplar halinde sohbete çıkardıklarını, haftada 25-30 kişiyle bire bir görüşme yaptıkları yanıtı verdi.  Serin’in dayak yediği için şikayetçi olan tutuklu ve hükümlü olmadığısözleri  komisyonu şaşkınlığa uğrattı.

 

Sırrı Sakık: Gardiyanlar neredeyse Ahmet Türk’le beni dövecekti

 

BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık ilk itiraz eden oldu.  “ Sincan cezaevine milletvekili olarak  Ahmet  Türk’le gittik.  Neredeyse döveceklerdi. Dayak yiyecektik. Sonradan müdür gelip özür diledi” dedi.

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