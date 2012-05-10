F Tipi psikoloğu: Ben de insanca muamele görmüyorum

Hülya Karabağlı

ANKARA

Ankara Sincan F tipi Ceza İnfaz Kurumu psikoloğu Nermin Serin,cezaevine giriş çıkışta insanca muamele görmediğini söyledi. “ Ben de insansa muamele görmüyorum” diyen Serin, “ İlaç kullanıyorum. Hasta olduğum için ilaçları almam gerekiyor. İçeri ilaç sokulmadığı için her seferinde soyulup dökülüyorum. Ayakkabılarım çıkartılıyor”.

Serin infaz memurlarının itiraz etmeye kalkıştığında takındıkları tavrı, “Sanki dövecekmiş gibi davranıyorlar” diye anlattı.

CHP’li Özdemir: Psikolog gibi değil, birinci müdür gibisiniz

TBMM Terörden Kaynaklanan Yaşam Hakkı İhlallerini Araştıran Komisyon, en çarpıcı toplantılarından birini yaptı. Terör örgütü üyelerinin psikolojik durumlarını öğrenmek için komisyona Ankara 2’nolu F Tipi Cezaevi psikoloğu Nermin Serin davet edildi. Serin’in, cezaevinin fiziki koşullarından mahkumlara yönelik projeleri içeren sunumu milletvekillerini isyan ettirdi. CHP Sivas Milletvekili Malik Özdemir, Serin’e, “ Sunumuz psikolog gözüyle değil, cezaevi birinci müdürü gibi hazırlanmış” eleştirisini yaptı. Cezaevi alt komisyonunda görev yaptığını anlatan Özdemir, “ Cezaevlerinde çıplak arama var. Kıç araması var. Ben hiçbir cezaevinde 10 saatlik sohbet süresinin verildiğine tanık olmadık. Siz bize, bunları anlatın. Haksız ve kötü muameleye tabi tutulanlarınbaşvurularaını anlatın” diye yüklendi.

‘Dayaktan şikayet eden yok’

Özdemir’in sert çıkışı komisyonda bazı milletvekillerinin tepkisine neden oldu ancak Özdemir, sorularından geri adım atmadı. Cezaevi psikoloğu Serin, cezaevindeki tutuklu ve hükümlüleri en az 3 saat 10 kişilik guruplar halinde sohbete çıkardıklarını, haftada 25-30 kişiyle bire bir görüşme yaptıkları yanıtı verdi. Serin’in dayak yediği için şikayetçi olan tutuklu ve hükümlü olmadığısözleri komisyonu şaşkınlığa uğrattı.

Sırrı Sakık: Gardiyanlar neredeyse Ahmet Türk’le beni dövecekti

BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık ilk itiraz eden oldu. “ Sincan cezaevine milletvekili olarak Ahmet Türk’le gittik. Neredeyse döveceklerdi. Dayak yiyecektik. Sonradan müdür gelip özür diledi” dedi.