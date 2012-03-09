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Yaşam

F tipi cezaevinedeki yasak 'Bildiğin gibi değil'

Güneydoğu’da büyümüş Kürt gençlerle söyleşileri içermekte olan 'Bildiğin Gibi Değil' yasaklı kitaplar arasına girdi.

09 Mart 2012 13:18

 

T24 - F tipi cezaevlerindeki yasaklar arasına 1990’lı yıllarda Güneydoğu’da büyümüş Kürt gençlerle söyleşileri içermekte olan ‘Bildiğin Gibi Değil’ ile Diyarbakır Askeri Cezaevi’ni anlatan ‘Diyarbakır Gecesi’ adlı kitaplar da eklendi. Çeyrek asırlık ve yedi ciltlik ‘Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi’ de ‘Süreli-süresiz yayınlar arasında olup olmadığı anlaşılamadığından’ yasaklandı.

İsmail Saymaz'ın Radikal gazetesinde yer alan haberine göre; Kandırı 2 No’lu F Tipi Cezaevi’nde kalan Nazmi Tepe’ye geçen yıl kasımda ‘Bildiğin Gibi Değil’ ve ‘Diyarbakır Gecesi/Türkiye’de Kürt Olmak’ isimli iki kitap gönderildi.

Aynı tarihlerde Hakan Özek’e yedi ciltlik ‘Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi, Hüseyin Tepe’ye Mahir Çayan’ın ‘Bütün Yazılar’ı ve Bülent Gedik’e de ‘Mücadele Birliği’ adlı kitaplar geldi. Cezaevi Eğitim Kurulu Başkanı Mehmet Karakaya öncülüğünde toplanan heyet, kitapları mahsurlu buldu.

13 Ekim 2011 tarihli kararda; ‘Bildiğin Gibi Değil’ ve ‘Diyarbakır Gecesi’ için “İçeriğinde, ağırlıklı olarak kamuoyunu kışkırtıcı, devleti ve kolluk kuvvetlerini aşağılayıcı, bölücü ifade yer almaktadır” denildi. Çayan’ın kitabı için 2004’te ‘toplatma’ verildiği savunulurken, ansiklopedinin de ‘künyesiz olması ve süreli-süresiz yayınlardan olup olmadığının anlaşılmaması nedeni ile’ verilmediği kaydedildi.
 
Tutuklular bu karara Kocaeli İnfaz Hâkimliği’nde itiraz etti. Fakat hâkim Aysel Gökçe, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri Kütüphane ve Kitaplık Yönetmeliği’nin ‘Mahkemece yasaklanmasa da kurum güvenliğini tehlikeye düşürdüğü, müstehcen haber, yazı, fotoğraf ve yorumları kapsadığı tespit edilen kitaplar’ ile ilgili maddelerine istinaden, itirazı reddetti.

 

 

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